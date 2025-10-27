Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"

Elecciones 2025 | Medios santacruceños hablan de que el Gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabineteNacionales27/10/2025
La fuerza que lidera el Gobernador de Santa Cruz quedó tercera, muy lejos del kirchnerismo y los libertarios.
Desde Melella hasta Vuoto salieron a manifestar su descontento con los resultados electorales. Echaron culpa a Martín Pérez, pero evitaron una autocrítica profunda sobre la gestión provincial y municipal.Tierra del Fuego27/10/2025
Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, el oficialismo provincial y los referentes del kirchnerismo mostraron su preocupación y malestar por el resultado electoral, que dejó al peronismo fueguino con menor representación en el Congreso Nacional.
El gobernador Gustavo Melella realizó un fuerte análisis político y económico, advirtiendo sobre las consecuencias de acompañar “un modelo que ajusta y pone en riesgo el empleo y la industria fueguina”.
“Hoy ellos tuvieron un respaldo importante, pero no tienen mayoría. Van a tener que dialogar en el Congreso y en el Senado”, señaló el mandatario, quien desde marzo no pudo solucionar el conflicto docente que deriva en constantes paros afectando la educación pública. “Ganar una elección no significa aceptar todo. No vamos a decir ‘sí, Bwana’, ni permitir que se destruya la industria. Hay cosas que no se negocian”, agregó.
Melella también cuestionó antiguos acuerdos políticos que, según afirmó, “no trajeron beneficios reales” para la provincia.
“Muchos negociaron y no les dieron nada. Lo hizo la exgobernadora Rosana Bertone con Mauricio Macri, y nos endeudó en 200 millones de dólares. Hoy vemos que hubo acuerdos políticos y gremiales que terminaron favoreciendo a La Libertad Avanza. Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros”, lanzó.
El mandatario fueguino aseguró que mantendrá el diálogo con todos los sectores políticos.“Soy gobernador de todos los intendentes, legisladores y concejales. Siempre mantuve el diálogo y lo seguiré haciendo. Pero cada uno debe hacerse cargo, porque si no, no sirve”, concluyó.
Por su parte, el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, encabezó un encuentro con la militancia luego de los comicios, donde Fuerza Patria logró mantener representación en el Congreso, aunque perdió una banca en el Senado.
Vuoto agradeció el esfuerzo de la militancia y de los candidatos “que lo dieron todo en esta campaña”, y envió un mensaje de unidad. “Por encima de cualquier proyecto individual, primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres y mujeres”, afirmó.
Sin mencionarlo directamente, apuntó contra el intendente de Río Grande, Martín Pérez, a quien responsabilizó por la división del voto peronista. “Los egos en política no son buenos. La aventura personal de cierto dirigente nos costó una banca en el Senado y el avance de los libertarios”, dijo.
Finalmente, Vuoto lamentó la pérdida de representación fueguina en la Cámara Alta. “Vamos a extrañar ese senador que perdimos cuando se discuta la reforma laboral o previsional”.
Desde Japón, el presidente de Estados Unidos celebró la victoria de La Libertad Avanza y afirmó que “Milei no solo ganó, sino que ganó por mucho”.
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.
El espacio recientemente lanzado quedó tercero en las elecciones y ya piensa como un espacio fuerte. "Ahora tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo cotidiano, corregir lo que haya que corregir y mantenernos como opción de futuro” dijo Martín Perez.
“La ciudadanía fueguina dio un mensaje claro: basta de improvisaciones y de jugar con el futuro de la provincia”, disparó el legislador tras el resultado de las elecciones donde los libertarios arrasaron en la Provincia.
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
El candidato a senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto, emitió su voto pasado el mediodía en la Escuela N° 22 de Ushuaia.
El intendente de Río Grande votó este domingo y llamó a fortalecer la unidad y el trabajo colectivo frente a los desafíos que atraviesa Tierra del Fuego.
La secretaria general del Partido Justicialista y concejala de Ushuaia votó acompañada por su hija en la Escuela N°9, y llamó a los vecinos a participar de la jornada electoral con esperanza y compromiso.
El mandatario provincial destacó la importancia de los comicios legislativos de este domingo y afirmó que “la elección de hoy no es menor para nadie, va a ser un mensaje para toda la dirigencia”.
