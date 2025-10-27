Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, el oficialismo provincial y los referentes del kirchnerismo mostraron su preocupación y malestar por el resultado electoral, que dejó al peronismo fueguino con menor representación en el Congreso Nacional.

El gobernador Gustavo Melella realizó un fuerte análisis político y económico, advirtiendo sobre las consecuencias de acompañar “un modelo que ajusta y pone en riesgo el empleo y la industria fueguina”.

“Hoy ellos tuvieron un respaldo importante, pero no tienen mayoría. Van a tener que dialogar en el Congreso y en el Senado”, señaló el mandatario, quien desde marzo no pudo solucionar el conflicto docente que deriva en constantes paros afectando la educación pública. “Ganar una elección no significa aceptar todo. No vamos a decir ‘sí, Bwana’, ni permitir que se destruya la industria. Hay cosas que no se negocian”, agregó.

Melella también cuestionó antiguos acuerdos políticos que, según afirmó, “no trajeron beneficios reales” para la provincia.

“Muchos negociaron y no les dieron nada. Lo hizo la exgobernadora Rosana Bertone con Mauricio Macri, y nos endeudó en 200 millones de dólares. Hoy vemos que hubo acuerdos políticos y gremiales que terminaron favoreciendo a La Libertad Avanza. Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros”, lanzó.

El mandatario fueguino aseguró que mantendrá el diálogo con todos los sectores políticos.“Soy gobernador de todos los intendentes, legisladores y concejales. Siempre mantuve el diálogo y lo seguiré haciendo. Pero cada uno debe hacerse cargo, porque si no, no sirve”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, encabezó un encuentro con la militancia luego de los comicios, donde Fuerza Patria logró mantener representación en el Congreso, aunque perdió una banca en el Senado.

Vuoto agradeció el esfuerzo de la militancia y de los candidatos “que lo dieron todo en esta campaña”, y envió un mensaje de unidad. “Por encima de cualquier proyecto individual, primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres y mujeres”, afirmó.

Sin mencionarlo directamente, apuntó contra el intendente de Río Grande, Martín Pérez, a quien responsabilizó por la división del voto peronista. “Los egos en política no son buenos. La aventura personal de cierto dirigente nos costó una banca en el Senado y el avance de los libertarios”, dijo.

Finalmente, Vuoto lamentó la pérdida de representación fueguina en la Cámara Alta. “Vamos a extrañar ese senador que perdimos cuando se discuta la reforma laboral o previsional”.