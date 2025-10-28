Drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito capitalino de Desnianskyi. Los equipos de emergencia evacuaron a los civiles de un edificio de nueve y otro de dieciséis plantas.
Ya está en camino el portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Caribe
El buque de la Marina de los Estados Unidos cruzó el Estrecho de Gibraltar y va rumbo hacia las costas venezolanas.Mundo28/10/2025
El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y poderoso de la flota naval de Estados Unidos, ya se encuentra en camino al mar Caribe tras la orden del Pentágono emitida el 24 de octubre. La misión fue dispuesta “en cumplimiento de las directrices del presidente Donald Trump para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa del territorio nacional”, informó el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en la red social X.
Según medios estadounidenses, el buque podría llegar a las proximidades de las costas venezolanas en el transcurso de una semana, como parte de una amplia operación de seguridad marítima bajo el mando de América Central y del Sur (SOUTHCOM).
El USS Gerald Ford (CVN-78) es la nave más avanzada de la Armada norteamericana, con más de 330 metros de eslora, capacidad para más de 75 aeronaves y un sistema de lanzamiento electromagnético de última generación. Su despliegue marca una nueva demostración de fuerza de Washington en el hemisferio occidental, en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.
EE.UU. despliega el mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela
Según el gobierno de Trump, el buque “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas".
Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.
Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólaresMundo23/10/2025
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir una condena de cinco años por financiamiento ilegal desde LibiaMundo21/10/2025
Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado por conspirar para recibir millones de euros del régimen de Muamar Gadafi, dinero que habría sido utilizado para financiar su campaña electoral.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Elecciones 2025 | Conformidad en el espacio de Martín Perez que ya piensa mantenerse "como opción de futuro"Tierra del Fuego27/10/2025
El espacio recientemente lanzado quedó tercero en las elecciones y ya piensa como un espacio fuerte. "Ahora tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo cotidiano, corregir lo que haya que corregir y mantenernos como opción de futuro” dijo Martín Perez.
Elecciones 2025 | Hablaron los ganadores: “Los fueguinos abrazamos las ideas de la libertad”Tierra del Fuego27/10/2025
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.