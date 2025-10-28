Ya está en camino el portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Caribe

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y poderoso de la flota naval de Estados Unidos, ya se encuentra en camino al mar Caribe tras la orden del Pentágono emitida el 24 de octubre. La misión fue dispuesta “en cumplimiento de las directrices del presidente Donald Trump para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa del territorio nacional”, informó el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en la red social X.

Según medios estadounidenses, el buque podría llegar a las proximidades de las costas venezolanas en el transcurso de una semana, como parte de una amplia operación de seguridad marítima bajo el mando de América Central y del Sur (SOUTHCOM).

El USS Gerald Ford (CVN-78) es la nave más avanzada de la Armada norteamericana, con más de 330 metros de eslora, capacidad para más de 75 aeronaves y un sistema de lanzamiento electromagnético de última generación. Su despliegue marca una nueva demostración de fuerza de Washington en el hemisferio occidental, en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.