VIDEO | La Fuerza Aérea de EE. UU. muestra el interior del huracán Melissa

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió este lunes impactantes imágenes del interior del huracán Melissa, captadas por una tripulación del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea, conocidos como los “Cazadores de Huracanes”.

Según informó el Ejército estadounidense, la misión realizó múltiples vuelos a través del ojo del huracán con el objetivo de recopilar información meteorológica detallada para el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que monitorea la evolución del fenómeno en el Atlántico.