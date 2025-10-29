La Municipalidad de Ushuaia avanza con la obra de la "Plaza Bolivia"

La Secretaría de Planificación e Inversión Pública, avanza con la puesta en valor de la Plaza Bolivia, ubicada en la intersección de las calles Constitución Fueguina y Fueguia Basket. El espacio fue utilizado durante décadas por la comunidad boliviana, que ahora contará con una plaza seca de 400 metros cuadrados que integrará espacios de recreación y paseo.

Según se informó desde el Municipio, la nueva plaza contará con senderos que conectarán las circulaciones peatonales, atravesando el área de juegos y uniendo la parada de colectivos con el estrado central, donde se ubicarán los mástiles. Desde la Secretaría informaron que la obra se ejecuta con pavimento articulado y senderos de piedra lavada, incorporando iluminación en todos los sectores.

Además, el área de juegos se desarrollará sobre el terreno natural y estará acompañada por bancos corridos que delimitarán el espacio respecto de la calle.