La Municipalidad de Ushuaia avanza con la obra de la "Plaza Bolivia"

El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.

Tierra del Fuego29/10/2025
plaza bolivia

La Secretaría de Planificación e Inversión Pública, avanza con la puesta en valor de la Plaza Bolivia, ubicada en la intersección de las calles Constitución Fueguina y Fueguia Basket. El espacio fue utilizado durante décadas por la comunidad boliviana, que ahora contará con una plaza seca de 400 metros cuadrados que integrará espacios de recreación y paseo.

Según se informó desde el Municipio, la nueva plaza contará con senderos que conectarán las circulaciones peatonales, atravesando el área de juegos y uniendo la parada de colectivos con el estrado central, donde se ubicarán los mástiles. Desde la Secretaría informaron que la obra se ejecuta con pavimento articulado y senderos de piedra lavada, incorporando iluminación en todos los sectores.

Además, el área de juegos se desarrollará sobre el terreno natural y estará acompañada por bancos corridos que delimitarán el espacio respecto de la calle.

plaza bolivia ushuaia

+
Noticias
Lo + visto en U24
Noticias gratis en tu correo