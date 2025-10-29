El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con la obra de la "Plaza Bolivia"
El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.Tierra del Fuego29/10/2025
La Secretaría de Planificación e Inversión Pública, avanza con la puesta en valor de la Plaza Bolivia, ubicada en la intersección de las calles Constitución Fueguina y Fueguia Basket. El espacio fue utilizado durante décadas por la comunidad boliviana, que ahora contará con una plaza seca de 400 metros cuadrados que integrará espacios de recreación y paseo.
Según se informó desde el Municipio, la nueva plaza contará con senderos que conectarán las circulaciones peatonales, atravesando el área de juegos y uniendo la parada de colectivos con el estrado central, donde se ubicarán los mástiles. Desde la Secretaría informaron que la obra se ejecuta con pavimento articulado y senderos de piedra lavada, incorporando iluminación en todos los sectores.
Además, el área de juegos se desarrollará sobre el terreno natural y estará acompañada por bancos corridos que delimitarán el espacio respecto de la calle.
Elecciones 2025 | Díaz aseguró que el resultado "ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo"Tierra del Fuego28/10/2025
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.
Gisela Dos Santos: “Los jóvenes fueguinos nos sorprenden con su creatividad y visión emprendedora”Tierra del Fuego27/10/2025
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.
Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"Tierra del Fuego27/10/2025
Desde Melella hasta Vuoto salieron a manifestar su descontento con los resultados electorales. Echaron culpa a Martín Pérez, pero evitaron una autocrítica profunda sobre la gestión provincial y municipal.
Elecciones 2025 | Hablaron los ganadores: “Los fueguinos abrazamos las ideas de la libertad”Tierra del Fuego27/10/2025
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.
Elecciones 2025 | Conformidad en el espacio de Martín Perez que ya piensa mantenerse "como opción de futuro"Tierra del Fuego27/10/2025
El espacio recientemente lanzado quedó tercero en las elecciones y ya piensa como un espacio fuerte. "Ahora tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo cotidiano, corregir lo que haya que corregir y mantenernos como opción de futuro” dijo Martín Perez.
Elecciones 2025 | Lechman: “El pueblo fueguino castigó en las urnas la mala gestión del Gobierno provincial”Tierra del Fuego26/10/2025
“La ciudadanía fueguina dio un mensaje claro: basta de improvisaciones y de jugar con el futuro de la provincia”, disparó el legislador tras el resultado de las elecciones donde los libertarios arrasaron en la Provincia.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
La región patagónica en alerta por la detección de focos de la plaga Tucura sapoNacionales28/10/2025
SENASA emitió un alerta fitosanitaria preventiva en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ante la plaga que causa graves daños en áreas agrícolas y ganaderas.
El operativo se realizó en las favelas del Alemão y Penha, a días de que la ciudad reciba eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30
La pieza de plata recuerda el mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Solo se emitirán 2.500 unidades para el mercado nacional y ya están agotadas.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.