Alarma por la cantidad de perros sueltos en Tierra del Fuego

Retiraron 14 vehículos abandonados de las calles de Ushuaia y se espera retirar un total de 40
Camionetas, una ambulancia y otros rodados fueron secuestrados y enviados al predio de chatarra para su destrucción.
El dato surge de un relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros, junto con el Conicet, Ambiente de la Provincia y Zoonosis donde se advierte que solo en Ushuaia hay más de 6 mil perros, sueltos, en Tolhuin más de 2 mil y en Río Grande más de 14 mil.
Entre octubre y diciembre de 2024 se realizó un relevamiento simultáneo sobre la cantidad de perros sueltos o de vida libre en las tres ciudades fueguinas, impulsado por el Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros. La investigación estuvo a cargo del CADIC-CONICET, junto con la Secretaría de Ambiente de la provincia y las áreas de Zoonosis de los municipios.
El estudio, basado en una metodología de captura-recaptura fotográfica, permitió obtener estimaciones más precisas sobre la cantidad de animales que circulan sin supervisión en la vía pública, superando las limitaciones de los conteos tradicionales. Esta técnica considera la probabilidad de detección, lo que brinda resultados más confiables para el seguimiento de las políticas de control poblacional y cuidado responsable.
NÚMEROS DE PERROS SUELTOS QUE ALARMAN EN TIERRA DEL FUEGO
Según los resultados, en Ushuaia se estimaron 8.484 perros sueltos, en Tolhuin 2.888 y en Río Grande 14.361. Los especialistas aclararon que se trata de estimaciones estadísticas y no de números exactos, aunque reflejan con claridad la magnitud del problema y la necesidad de sostener políticas de control a largo plazo.
“Este relevamiento es un esfuerzo técnico y coordinado que nos permite comprender mejor la dinámica de los perros de vida libre en Tierra del Fuego. Lo importante no es el número puntual, sino poder medir la evolución en el tiempo y evaluar la efectividad de las políticas implementadas”, explicó el Dr. Adrián Schiavini, investigador del CADIC-CONICET y uno de los responsables del estudio.
Por su parte, la Directora General de Biodiversidad y Conservación, María Luisa Carranza, destacó la relevancia de la información generada: “Contar con estos datos nos permite orientar las acciones desde una mirada integral. El manejo responsable de las mascotas no sólo mejora la convivencia urbana, sino que también protege la fauna silvestre, la salud pública y el equilibrio ambiental. Cuidar a nuestros perros es, en definitiva, cuidar el entorno que compartimos”.
Desde la Secretaría de Ambiente provincial remarcaron además que reducir la presencia de perros sueltos en las ciudades es clave para evitar su desplazamiento hacia zonas rurales o naturales, donde pueden convertirse en perros asilvestrados y generar impactos negativos sobre la fauna nativa y la producción local.
El relevamiento se enmarca dentro de la campaña “Cuidá a tu perro, cuidemos el ambiente”, que busca promover el compromiso ciudadano con la tenencia responsable, el respeto por el espacio público y la protección de la biodiversidad fueguina.
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.
El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
La concejal y senadora electa analizó el resultado electoral y se refirió a la interna del peronismo. También habló sobre la posible candidatura de Coto a gobernador, la reforma laboral y la relación del Gobernador Melella con el Presidente Milei.
La medida se mantendrá "hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado", según advirtió el gremio.
Se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026, con nuevas disposiciones. La temporada completa valdrá 70 mil pesos y por día 20 mil pesos y solo se podrá usar las modalidades " Cuchara" o " Spinning" y " Mosca" o "Flycasting".
El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
El incremento del 29% y 35% dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad regirá entre octubre y diciembre, pero los prestadores recién lo cobrarían en marzo o abril de 2026. Denuncian que el sistema continúa en crisis y reclaman la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El vocero presidencial brindó una conferencia tras el encuentro de Milei con 20 gobernadores y todo el Gabinete. Destacó que el objetivo central del Gobierno en esta segunda mitad del mandato es avanzar con las reformas estructurales.
