El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en Ushuaia
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".Tierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia informó, a través de la Dirección de Defensa Civil, que para este fin de semana se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 24 milímetros, según los reportes meteorológicos disponibles.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para la ciudad. "Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante posibles anegamientos temporarios, especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y lagunas, además de mantener limpios los desagües pluviales de los domicilios", advirtieron.
Durante la semana, luego de las intensas precipitaciones del fin de semana anterior —que en solo dos días superaron lo que normalmente llueve en todo un mes—, cuadrillas de Servicios Públicos y de la Secretaría de Ambiente realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de pluviales en distintos barrios para mejorar el drenaje.
Desde ambas áreas aclararon que, pese a los trabajos realizados, la magnitud excepcional de la lluvia registrada fue tan alta que ningún sistema de desagote podía responder a la velocidad requerida, lo que provocó anegamientos puntuales en algunos sectores.
De acuerdo con la Estación Meteorológica del CADIC, entre el sábado y la madrugada del martes cayeron 65 milímetros de lluvia en aproximadamente 60 horas, cifra que supera por 18 milímetros el promedio habitual de todo noviembre para los últimos 30 años.
Ante emergencias 103 (Defensa Civil) 911 (Emergencias)
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en UshuaiaTierra del Fuego05/11/2025
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La ministra Karina Fernández advirtió que la industria textil atraviesa “uno de los momentos más complejos de la historia”Tierra del Fuego05/11/2025
La titular de Producción y Ambiente expresó su preocupación por la situación de las fábricas en Río Grande y apuntó contra la apertura de las importaciones.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Aunque el sector mostró un fuerte crecimiento interanual, octubre registró una baja del 7,6 por ciento frente a septiembre.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Fracasa en el Senado estadounidense una propuesta que buscaba impedir ataques a Venezuela
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, apoyando de esa manera a Trump en su plan de avanzar sobre Venezuela.