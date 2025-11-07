Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informó, a través de la Dirección de Defensa Civil, que para este fin de semana se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 24 milímetros, según los reportes meteorológicos disponibles.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para la ciudad. "Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante posibles anegamientos temporarios, especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y lagunas, además de mantener limpios los desagües pluviales de los domicilios", advirtieron.

Durante la semana, luego de las intensas precipitaciones del fin de semana anterior —que en solo dos días superaron lo que normalmente llueve en todo un mes—, cuadrillas de Servicios Públicos y de la Secretaría de Ambiente realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de pluviales en distintos barrios para mejorar el drenaje.

Desde ambas áreas aclararon que, pese a los trabajos realizados, la magnitud excepcional de la lluvia registrada fue tan alta que ningún sistema de desagote podía responder a la velocidad requerida, lo que provocó anegamientos puntuales en algunos sectores.

De acuerdo con la Estación Meteorológica del CADIC, entre el sábado y la madrugada del martes cayeron 65 milímetros de lluvia en aproximadamente 60 horas, cifra que supera por 18 milímetros el promedio habitual de todo noviembre para los últimos 30 años.

Ante emergencias 103 (Defensa Civil) 911 (Emergencias)