Fracasa en el Senado estadounidense una propuesta que buscaba impedir ataques a Venezuela
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, apoyando de esa manera a Trump en su plan de avanzar sobre Venezuela.Mundo06/11/2025 Reuters
El Senado estadounidense desestimó este jueves una resolución destinada a restringir al presidente Donald Trump de ordenar ataques contra Venezuela sin autorización del Congreso, en medio de una creciente preocupación por la escalada militar en el Caribe y el Pacífico.
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, un resultado que siguió casi estrictamente las líneas partidarias. Solo dos republicanos se sumaron a los demócratas para respaldar la propuesta, reflejando el sólido apoyo interno del Partido Republicano a las acciones militares impulsadas por Trump en la región.
La votación ocurrió apenas un día después de que funcionarios de la administración informaran a legisladores que Washington no planea actualmente ataques directos sobre territorio venezolano, pese a la intensificación de operaciones estadounidenses en los últimos dos meses.
Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 16 ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el sur del Caribe, operaciones que, según la administración Trump, apuntan a combatir amenazas regionales. Más de 65 personas murieron en esas acciones, lo que encendió alarmas sobre un posible salto hacia una intervención directa en Venezuela.
Esta situación motivó la presentación de la resolución bipartidista, impulsada por los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, quienes advirtieron sobre el riesgo de una escalada sin supervisión legislativa. Sin embargo, su proyecto fracasó.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la operación dejó dos muertos, presuntos integrantes de una Organización Terrorista Designada.
El quiebre se produjo por una la solicitud de asilo de la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien está siendo investigada por rebelión.
El presidente Volodímir Zelenski agradeció a Alemania y al canciller Merz; anunció además avances en la adquisición de aviones y en el entrenamiento de operadores de drones.
Utilizaron un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, para realizar un desembarco anfibio. Además hubo apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte.
El rey Carlos III decidió quitarle todos los títulos restantes a su hermano y ordenó su salida de la residencia oficial Royal Lodge, tras semanas de presión por sus vínculos con el abusador sexual Jeffrey Epstein. No ocurría algo similar desde 1919.
El dictador Bashar al-Assad ya fue desplazado, pero los lujos y riquezas quedaron en Siria donde el presidente sirio Ahmed al-Sharaa busca recordar de dónde viene su gobierno y lo que busca para ser un ejemplo del mundo.
La medida del Banco Central Europeo es ante "la necesidad de un medio de pago digital público como complemento del efectivo es cada vez más urgente" a medida que el número de pagos en efectivo disminuye.
En el golpe contra los narcos participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La Corte Suprema abrió el reclamo de Lechman por el intento de reforma de la Constitución ProvincialBuenos Aires05/11/2025
El expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar. El legislador expuso que una reforma le costará a los fueguinos más de 5 mil millones de pesos.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.