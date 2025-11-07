Luck Ra llega a Río Grande para el encendido del árbol de Navidad

Río Grande se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Municipal del encendido del árbol de Navidad, que este año tendrá como protagonista al artista cordobés Luck Ra, quien ofrecerá un show en vivo con sus canciones más populares.

La cita es el 7 de diciembre, en una jornada que combinará música y tradición para celebrar el inicio de las festividades por el nacimiento de Jesucristo.

En 2023, la fiesta contó con la presencia de Los Palmeras y reunió a más de 65 mil personas, consolidándose como el evento más masivo de Tierra del Fuego y un punto de encuentro esencial para la comunidad riograndense.

En esta nueva edición, además del tradicional encendido del arbolito y del festejo por el 5° aniversario del Parque de los 100 Años, la presentación de Luck Ra promete ser uno de los momentos más destacados de la noche, llevando ritmo y energía al público.

El Municipio de Río Grande invitó a vecinos, vecinas y turistas a sumarse a esta celebración que marca el inicio de las fiestas de fin de año, un evento pensado para disfrutar en familia, reencontrarse y compartir la magia navideña en un ambiente festivo.