La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Luck Ra llega a Río Grande para el encendido del árbol de Navidad
El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.Tierra del Fuego07/11/2025
Río Grande se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Municipal del encendido del árbol de Navidad, que este año tendrá como protagonista al artista cordobés Luck Ra, quien ofrecerá un show en vivo con sus canciones más populares.
La cita es el 7 de diciembre, en una jornada que combinará música y tradición para celebrar el inicio de las festividades por el nacimiento de Jesucristo.
En 2023, la fiesta contó con la presencia de Los Palmeras y reunió a más de 65 mil personas, consolidándose como el evento más masivo de Tierra del Fuego y un punto de encuentro esencial para la comunidad riograndense.
En esta nueva edición, además del tradicional encendido del arbolito y del festejo por el 5° aniversario del Parque de los 100 Años, la presentación de Luck Ra promete ser uno de los momentos más destacados de la noche, llevando ritmo y energía al público.
El Municipio de Río Grande invitó a vecinos, vecinas y turistas a sumarse a esta celebración que marca el inicio de las fiestas de fin de año, un evento pensado para disfrutar en familia, reencontrarse y compartir la magia navideña en un ambiente festivo.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en UshuaiaTierra del Fuego05/11/2025
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La ministra Karina Fernández advirtió que la industria textil atraviesa “uno de los momentos más complejos de la historia”Tierra del Fuego05/11/2025
La titular de Producción y Ambiente expresó su preocupación por la situación de las fábricas en Río Grande y apuntó contra la apertura de las importaciones.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
Fracasa en el Senado estadounidense una propuesta que buscaba impedir ataques a Venezuela
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, apoyando de esa manera a Trump en su plan de avanzar sobre Venezuela.
La senadora electa adelantó que en el próximo Congreso se vendrán "reformas muy importantes para los argentinos".