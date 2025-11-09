Un conductor resultó herido tras chocar contra la unidad sanitaria de Ushuaia

Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.

Policiales09/11/2025
WhatsApp Image 2025-11-08 at 10.16.24 (1)

Un violento choque tuvo lugar este viernes cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil de la Municipalidad de Ushuaia, en la intersección de las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan.

El conductor, identificado como Tadeo Ignacio Maldonado Oriz, sufrió dolores a raíz del impacto y fue asistido en el lugar por personal médico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia para una evaluación más detallada.

Efectivos policiales intervinieron en la escena, realizaron las actuaciones de rigor y ordenaron el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

WhatsApp Image 2025-11-08 at 10.16.24

