Un conductor resultó herido tras chocar contra la unidad sanitaria de Ushuaia

El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
Un violento choque tuvo lugar este viernes cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil de la Municipalidad de Ushuaia, en la intersección de las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan.
El conductor, identificado como Tadeo Ignacio Maldonado Oriz, sufrió dolores a raíz del impacto y fue asistido en el lugar por personal médico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia para una evaluación más detallada.
Efectivos policiales intervinieron en la escena, realizaron las actuaciones de rigor y ordenaron el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.Nacionales07/11/2025
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.