Recuperan herramientas robadas en Río Grande tras allanamientos

Personal policial de la Comisaría Tercera logró recuperar herramientas de construcción que habían sido denunciadas como robadas el pasado 4 de diciembre. Por el hecho, un sospechoso fue notificado, aunque quedó en libertad.

Fuentes policiales señalaron que la investigación se inició el 4 de diciembre, cuando se denunció la sustracción de herramientas de mano en una obra ubicada en Pedro Pablo Rubens al 1100. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron avanzar rápidamente en el caso.

Como resultado de esas diligencias, el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Norte emitió órdenes de allanamiento para dos domicilios de Río Grande: uno en Rancagua N.º 30 y otro en El Esquilador N.º 136.

Los operativos se realizaron en la jornada de ayer y arrojaron resultados positivos, logrando recuperarse la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

En el marco de las actuaciones, el sospechoso del hurto, Hugo Darío Verón, fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición de la Justicia.