El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.
Recuperan herramientas robadas en Río Grande tras allanamientos
La Policía Provincial logró esclarecer el robo en una obra en construcción y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.Policiales07/12/2025
Personal policial de la Comisaría Tercera logró recuperar herramientas de construcción que habían sido denunciadas como robadas el pasado 4 de diciembre. Por el hecho, un sospechoso fue notificado, aunque quedó en libertad.
Fuentes policiales señalaron que la investigación se inició el 4 de diciembre, cuando se denunció la sustracción de herramientas de mano en una obra ubicada en Pedro Pablo Rubens al 1100. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron avanzar rápidamente en el caso.
Como resultado de esas diligencias, el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Norte emitió órdenes de allanamiento para dos domicilios de Río Grande: uno en Rancagua N.º 30 y otro en El Esquilador N.º 136.
Los operativos se realizaron en la jornada de ayer y arrojaron resultados positivos, logrando recuperarse la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.
En el marco de las actuaciones, el sospechoso del hurto, Hugo Darío Verón, fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición de la Justicia.
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.
Dieron a conocer los resultados provisorios en las elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del FuegoTierra del Fuego05/12/2025
Castelli/Masset y Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta se imponen en los comicios realizados este 5 de diciembre, con un nivel de participación que osciló entre el 51% y el 66%.
Washington aportó USD 40 millones, avaló la transferencia desde Dinamarca y brindará entrenamiento y soporte para la modernización aérea argentina
