Un decreto reasigna competencias clave al Ministerio del Interior en el cual volverá a tener en sus manos la dirección del RENAPER. Además, redefine funciones del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Bullrich.
Avanza el sistema de alertas tempranas en celulares para emergencias y catástrofes
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.Nacionales20/11/2025
El Gobierno nacional dio un paso clave hacia la implementación del sistema de alertas tempranas en teléfonos celulares, una herramienta que permitirá advertir a la población ante emergencias, catástrofes, fenómenos meteorológicos severos o situaciones de seguridad.
La medida quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 1387/2025 del Enacom, firmada por su interventor, Juan Martín Ozores, y publicada en el Boletín Oficial.
El proyecto, denominado “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, prevé la adquisición de infraestructura activa y pasiva destinada a gestionar los protocolos de prevención y a difundir mensajes de emergencia en tiempo real. Uno de los puntos centrales es que funcionará incluso en escenarios de redes saturadas, gracias a la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar alertas masivas a todos los celulares dentro de un área geográfica determinada sin depender del tráfico habitual de las redes móviles. Esto garantiza que los avisos puedan llegar tanto a zonas densamente pobladas como a regiones rurales, incluso en momentos críticos como desastres naturales o evacuaciones.
Para la puesta en marcha del sistema, el Gobierno asignó $12 mil millones provenientes del Fondo del Servicio Universal administrado por el Enacom. Estos recursos se destinarán a la compra de antenas, servidores, equipamiento de transmisión y sistemas de gestión necesarios para su operación. El decreto que habilita el proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei durante la noche del miércoles, dando luz verde para avanzar con el proceso de adquisición e implementación.
La iniciativa busca reforzar la capacidad del Estado para emitir alertas por tormentas severas, incendios, inundaciones u otros desastres; difundir advertencias de seguridad pública; coordinar protocolos de evacuación y prevención; y enviar información crítica de manera inmediata a la población dentro de las áreas afectadas.
El sistema AlertAR se alinea con los estándares utilizados en países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y los miembros de la Unión Europea, y representa un paso importante en la modernización de los mecanismos de emergencia en Argentina.
Prefectura rescató a dos personas tras el incendio de un velero en el Río de la PlataNacionales20/11/2025
Un hombre y una mujer fueron auxiliados por efectivos especializados luego de que su embarcación se prendiera fuego mientras navegaban rumbo a Colonia.
Cristina Kirchner defendió su reunión con economistas: “No es la foto… es la economía, estúpido”Nacionales19/11/2025
Desde su domicilio en donde cumple condena, la expresidenta denunció que las políticas del Gobierno provocaron el cierre de más de 19 mil empresas y la pérdida de 276 mil empleos registrados y dijo que el encuentro con los economistas en su departamento ya había sido autorizado por la Justicia.
El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones para dar con el paradero de una adolescente desaparecida en la Prov. de Buenos AiresNacionales19/11/2025
Abril Romero Miranda fue vista por última vez el 18 de septiembre en General Rodríguez; quienes aporten datos útiles pueden comunicarse al 134.
El Poder Ejecutivo decidió mantener CINE.AR, CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS en el INCAA tras considerar “desaconsejable” su transferencia a CAI S.A.U.
La Comisión Investigadora de $LIBRA acusa a Javier y Karina Milei de responsabilidad política en una presunta estafa millonariaNacionales18/11/2025
Diputados apuntan al Presidente y a su hermana por un presunto esquema financiero que habría eludido controles y provocado pérdidas masivas.
Corrupción en la ANDIS: Hallan USD 700.000 en la casa de una funcionaria y renuncia en medio de una causa por presuntas irregularidadesNacionales18/11/2025
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio debió dejar su cargo luego de que la Justicia hallara esa millonaria cifra, en el marco de la investigación por la corrupción en la Agencia de Discapacidad en el gobierno de Milei.
Un resumen por temas de actualidad: empleos perdidos, debate por la reforma laboral, negociaciones del Presupuesto 2026, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y otras noticias clave del panorama nacional.
ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante todo el 2026Nacionales17/11/2025
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de 2026 iniciará el viernes 9 de enero. Aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo.
Ante la profunda preocupación del sector, Adorni pidió no difundir versiones sobre cambios en el MonotributoNacionales14/11/2025
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni pidió a los medios no difundir “especulaciones” sobre la eventual eliminación del Monotributo.
Pedirán un informe al Ministro de Educación por los cuadernillos de ESI distribuidos en escuelas fueguinasTierra del Fuego18/11/2025
Legisladores libertarios piden precisiones sobre el contenido de los cuadernillos, luego de acusar al Ministerio de "adoctrinar" a niños y adolescentes sobre relaciones entre personas del mismo sexo, como por ejemplo celebrar el "Día del Orgullo" gay.
Edificios destruidos, incendios y decenas de víctimas tras el bombardeo masivo. Ternópil, Járkov y Leópolis entre las regiones más golpeadas por el ataque ruso.
Lechman rechazó el avance de las salmoneras y advirtió que la reforma “carece de estudios técnicos y ambientales”Tierra del Fuego19/11/2025
El legislador de Somos Fueguinos ratificó su voto negativo al proyecto que modifica la Ley 1355 y habilita la salmonicultura. Denunció la falta de audiencias, documentación ambiental y evaluaciones técnicas.
Ferrari Cavalcade Adventure 2025 en Ushuaia: días, horarios, recorrido y operativo de tránsito para ver los 55 autos FerrariTierra del Fuego19/11/2025
La ciudad recibirá este 21 y 22 de noviembre a uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del mundo. Habrá exhibición abierta al público, desvíos de tránsito y un amplio operativo municipal.