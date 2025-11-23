Papelón en redes: Scioli celebró récord turístico con una foto vieja de la Ruta 2 colapsada

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, protagonizó un papelón en redes sociales luego de compartir una imagen antigua para ilustrar el supuesto “colapso” turístico rumbo a la Costa Atlántica. El funcionario había viajado a Mar del Plata para reunirse con operadores del sector y promocionar el movimiento turístico del fin de semana, donde aseguró que las cifras “superan todas las expectativas” y que la ocupación “llega al 90%” en distintos puntos del país.

Sin embargo, en su intento por reforzar ese mensaje, Scioli reposteó en X una foto de la Ruta 2 llena de autos, presentándola como evidencia del flujo turístico actual. El problema: la imagen no era de ahora, sino de marzo de 2024, tomada durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El error quedó expuesto a los pocos minutos y generó críticas tanto de usuarios opositores como de seguidores del Gobierno, que cuestionaron la falta de verificación antes de difundir información oficial.

La publicación original que Scioli amplificó fue realizada por el troll libertario Mati Smit, quien en su biografía se define como “Dios ante todo – derecha – mileísta”. En su mensaje, aseguró: “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas. Gestión Javier Milei”. Pero la evidencia circulante en redes demostró que se trataba de una foto vieja, completamente fuera de contexto.