Papelón en redes: Scioli celebró récord turístico con una foto vieja de la Ruta 2 colapsada

Avanza el sistema de alertas tempranas en celulares para emergencias y catástrofesNacionales20/11/2025
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.
El secretario de Turismo reposteó una foto de 2024 para mostrar un supuesto colapso actual en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, y quedó en evidencia en redes.Nacionales23/11/2025
El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, protagonizó un papelón en redes sociales luego de compartir una imagen antigua para ilustrar el supuesto “colapso” turístico rumbo a la Costa Atlántica. El funcionario había viajado a Mar del Plata para reunirse con operadores del sector y promocionar el movimiento turístico del fin de semana, donde aseguró que las cifras “superan todas las expectativas” y que la ocupación “llega al 90%” en distintos puntos del país.
Sin embargo, en su intento por reforzar ese mensaje, Scioli reposteó en X una foto de la Ruta 2 llena de autos, presentándola como evidencia del flujo turístico actual. El problema: la imagen no era de ahora, sino de marzo de 2024, tomada durante el fin de semana largo de Semana Santa.
El error quedó expuesto a los pocos minutos y generó críticas tanto de usuarios opositores como de seguidores del Gobierno, que cuestionaron la falta de verificación antes de difundir información oficial.
La publicación original que Scioli amplificó fue realizada por el troll libertario Mati Smit, quien en su biografía se define como “Dios ante todo – derecha – mileísta”. En su mensaje, aseguró: “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas. Gestión Javier Milei”. Pero la evidencia circulante en redes demostró que se trataba de una foto vieja, completamente fuera de contexto.
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.
Un decreto reasigna competencias clave al Ministerio del Interior en el cual volverá a tener en sus manos la dirección del RENAPER. Además, redefine funciones del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Bullrich.
Un hombre y una mujer fueron auxiliados por efectivos especializados luego de que su embarcación se prendiera fuego mientras navegaban rumbo a Colonia.
Desde su domicilio en donde cumple condena, la expresidenta denunció que las políticas del Gobierno provocaron el cierre de más de 19 mil empresas y la pérdida de 276 mil empleos registrados y dijo que el encuentro con los economistas en su departamento ya había sido autorizado por la Justicia.
Abril Romero Miranda fue vista por última vez el 18 de septiembre en General Rodríguez; quienes aporten datos útiles pueden comunicarse al 134.
El Poder Ejecutivo decidió mantener CINE.AR, CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS en el INCAA tras considerar “desaconsejable” su transferencia a CAI S.A.U.
Diputados apuntan al Presidente y a su hermana por un presunto esquema financiero que habría eludido controles y provocado pérdidas masivas.
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio debió dejar su cargo luego de que la Justicia hallara esa millonaria cifra, en el marco de la investigación por la corrupción en la Agencia de Discapacidad en el gobierno de Milei.
Un resumen por temas de actualidad: empleos perdidos, debate por la reforma laboral, negociaciones del Presupuesto 2026, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y otras noticias clave del panorama nacional.
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de 2026 iniciará el viernes 9 de enero. Aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo.
La ciudad recibirá este 21 y 22 de noviembre a uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del mundo. Habrá exhibición abierta al público, desvíos de tránsito y un amplio operativo municipal.
La Justicia logró establecer que el cuerpo hallado se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, quien tenía un pedido de paradero vigente desde este mes.
Un informe del BCRA reveló que crece el número de personas endeudadas y se duplican los montos financiados por bancos y financieras no tradicionales.
Cientos de vecinos se acercaron a ver los exclusivos vehículos que recorren la Patagonia.