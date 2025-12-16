El Gobierno defendió la aprobación de las salmoneras en Tierra del Fuego: "Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable"

Tras la reciente aprobación de la Ley de Acuicultura, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia, Diego Marzioni, destacó los alcances de la norma y sostuvo que la iniciativa apunta a generar desarrollo económico, empleo local y valor agregado, bajo estrictos controles ambientales.

“La acuicultura fueguina no es un riesgo: es una oportunidad de desarrollo sostenible, trazable y bajo control público”, afirmó el funcionario, remarcando que la provincia “no renuncia a su patrimonio natural, sino que lo convierte en conocimiento, empleo y valor agregado local”. En ese sentido, sintetizó el modelo impulsado por el Ejecutivo como “producir cuidando el mar y los recursos hídricos”.

Marzioni explicó que uno de los ejes centrales de la ley es la diversificación de la matriz productiva. “El objetivo claro es ampliar nuestra economía de manera ordenada. Esto significa más empleo calificado, inversión privada bajo reglas claras y más valor agregado generado en Tierra del Fuego”, señaló, y agregó que “el futuro de la provincia se cultiva en equilibrio entre ciencia, producción y ambiente”.

En relación a los cuestionamientos ambientales, el subsecretario fue categórico al asegurar que la normativa no flexibiliza controles, sino que los refuerza. Detalló que la ley incorpora herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establece la Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) obligatoria para cada proyecto. “Cada iniciativa deberá cumplir con evaluación, trazabilidad y participación ciudadana. Desarrollo sí, pero siempre con control”, subrayó.

Asimismo, Marzioni aclaró que la norma mantiene la prohibición de la salmonicultura intensiva, ratificando que la producción industrial de salmón seguirá vedada en el Canal Beagle. “Este modelo reafirma esa prohibición y construye un sistema sostenible, con base científica y local”, sostuvo.

En medio del intenso debate público que rodea la actividad, el funcionario afirmó que “el desarrollo sostenible no es enemigo del ambiente, sino la única forma real de protegerlo con inclusión y futuro”. Y concluyó: “La acuicultura fueguina representa una política de Estado moderna, con compromiso ambiental y respaldo científico, no un retroceso”.