El Gobierno defendió la aprobación de las salmoneras en Tierra del Fuego: "Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable"
El subsecretario de Pesca y Acuicultura defendió la nueva ley y aseguró que amplía la matriz productiva sin poner en riesgo el ambiente.Tierra del Fuego16/12/2025
Tras la reciente aprobación de la Ley de Acuicultura, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia, Diego Marzioni, destacó los alcances de la norma y sostuvo que la iniciativa apunta a generar desarrollo económico, empleo local y valor agregado, bajo estrictos controles ambientales.
“La acuicultura fueguina no es un riesgo: es una oportunidad de desarrollo sostenible, trazable y bajo control público”, afirmó el funcionario, remarcando que la provincia “no renuncia a su patrimonio natural, sino que lo convierte en conocimiento, empleo y valor agregado local”. En ese sentido, sintetizó el modelo impulsado por el Ejecutivo como “producir cuidando el mar y los recursos hídricos”.
Marzioni explicó que uno de los ejes centrales de la ley es la diversificación de la matriz productiva. “El objetivo claro es ampliar nuestra economía de manera ordenada. Esto significa más empleo calificado, inversión privada bajo reglas claras y más valor agregado generado en Tierra del Fuego”, señaló, y agregó que “el futuro de la provincia se cultiva en equilibrio entre ciencia, producción y ambiente”.
En relación a los cuestionamientos ambientales, el subsecretario fue categórico al asegurar que la normativa no flexibiliza controles, sino que los refuerza. Detalló que la ley incorpora herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establece la Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) obligatoria para cada proyecto. “Cada iniciativa deberá cumplir con evaluación, trazabilidad y participación ciudadana. Desarrollo sí, pero siempre con control”, subrayó.
Asimismo, Marzioni aclaró que la norma mantiene la prohibición de la salmonicultura intensiva, ratificando que la producción industrial de salmón seguirá vedada en el Canal Beagle. “Este modelo reafirma esa prohibición y construye un sistema sostenible, con base científica y local”, sostuvo.
En medio del intenso debate público que rodea la actividad, el funcionario afirmó que “el desarrollo sostenible no es enemigo del ambiente, sino la única forma real de protegerlo con inclusión y futuro”. Y concluyó: “La acuicultura fueguina representa una política de Estado moderna, con compromiso ambiental y respaldo científico, no un retroceso”.
Condenan a 4 años de prisión efectiva a un hombre por violencia de género en Río GrandeTierra del Fuego15/12/2025
El condenado también tendrá que pagar 10 millones de pesos a la víctima en "concepto de daño moral".
Melella designó a Adrián Cosentino como nuevo presidente del Banco de Tierra del FuegoTierra del Fuego15/12/2025
El economista de amplia trayectoria bancaria en lo público y privado sostuvo que al asumir su objetivo será consolidar “una entidad pública cercana al territorio, con una visión de desarrollo centrada en ampliar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas".
Denunciaron faltan de control y eventual contaminación del relleno sanitario sobre el Río OliviaTierra del Fuego15/12/2025
El Concejal Vladimir Espeche presentó cinco acciones judiciales al detectar derrames de efluentes cloacales y voladura de basura sobre el Río Olivia, por falta de control en el relleno sanitario de Ushuaia.
Piden ayuda por los gastos de sepelio ante la muerte del motociclista en UshuaiaTierra del Fuego15/12/2025
La familia solicita colaboración para afrontar los gastos de sepelio y traslados en este difícil momento.
Melella cargó contra los libertarios fueguinos: “Son los responsables del derrumbe industrial y ahora vienen a dar lecciones”Tierra del Fuego12/12/2025
El gobernador alertó que la caída de la industria, el turismo y las pymes es consecuencia directa del modelo económico libertario y reclamó “responsabilidad política” en la Legislatura para evitar un daño mayor. Advirtió que hay 5 mil puestos de trabajo en riesgo.
Tierra del Fuego rechazó el avance de un yacimiento hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas NorteTierra del Fuego11/12/2025
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
