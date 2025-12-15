Trinidad y Tobago habilita aeropuertos a EE.UU. y Venezuela responde cancelando acuerdos de gas

En medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitirá al ejército estadounidense acceder a sus aeropuertos en las próximas semanas, una decisión que provocó una rápida y dura reacción de Caracas, que canceló acuerdos energéticos con la nación caribeña.

El anuncio se conoció luego de que fuerzas estadounidenses instalaran un sistema de radar en el aeropuerto de Tobago, medida que, según el gobierno local, tiene como objetivo combatir la delincuencia y el narcotráfico. Las autoridades trinitenses remarcaron que el país no será utilizado como plataforma para atacar a ningún Estado.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago precisó que Estados Unidos utilizará los aeropuertos con fines logísticos, incluyendo el reabastecimiento de suministros y la rotación rutinaria de personal militar, sin brindar mayores detalles sobre la duración ni el alcance del despliegue.

El primer ministro del país caribeño ya había expresado públicamente su respaldo a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el Caribe, en un contexto de creciente presencia militar de Washington en la región.

La situación adquiere mayor sensibilidad geopolítica debido a la proximidad territorial: apenas 11 kilómetros separan a Venezuela de Trinidad y Tobago en su punto más cercano. El país cuenta con dos aeropuertos internacionales claves, el de Piarco, en Trinidad, y el ANR Robinson, en Tobago.

Horas después del anuncio, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez respondió con una fuerte decisión política: Venezuela canceló de manera inmediata todos los contratos, acuerdos y negociaciones vinculados al suministro de gas natural a Trinidad y Tobago, profundizando el conflicto diplomático y energético en el Caribe.

La escalada suma un nuevo capítulo a la ya delicada relación entre Caracas y Washington, con repercusiones directas sobre los países vecinos y el equilibrio estratégico de la región.

Afirmó que el gobierno de Trinidad y Tobago participó en la reciente incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas del país, calificándolo de "acto de piratería".

También acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de tener una “agenda hostil” contra Venezuela, y señaló que el ejército estadounidense instaló un radar en el aeropuerto de Tobago.