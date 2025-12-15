El esquema de bandas del dólar será por inflación desde enero de 2026

El Gobierno profundiza el endeudamiento con una emisión por $32 billones y US$ 3.500 millonesEconomía15/12/2025
La nueva deuda y emisión de bonos incluye instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2027 y ampliaciones de emisiones vigentes.
El Banco Central dejará actualizará el piso y el techo del dólar oficial según el último dato del Indec.Economía15/12/2025
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes que partir de enero de 2026, el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán mensualmente en línea con el último dato de inflación, en reemplazo del actual esquema de deslizamiento del 1% mensual.
La autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, también adelantó que pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas internacionales, que estará condicionado por la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, atendiendo así uno de los principales reclamos del mercado. No obstante, aclaró que las compras de divisas se realizarán con el objetivo de no generar presiones adicionales sobre la inflación.
“El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, señaló el BCRA a través de un comunicado oficial. En ese sentido, indicó que la programación monetaria definirá una trayectoria consistente de los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con el fortalecimiento de las reservas.
Desde abril, el tipo de cambio oficial opera bajo un régimen de flotación entre bandas, cuyos límites se ajustan diariamente a un ritmo equivalente a un 1% mensual. Con el nuevo esquema, desde el 1° de enero de 2026 ambos límites pasarán a evolucionar mensualmente según la inflación informada por el Indec.
El Banco Central explicó además que, dado que el ritmo de actualización de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Aun así, subrayó que el régimen de flotación continuará cumpliendo su función de “limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.
Argentina regresó con un bono al mercado de deuda luego de ocho años y volvió a emitir bonos en dólares, algo que no ocurría desde 2018.
El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".
El gasto total ascendió a $249.370 millones y viajaron más personas que en el 2023 cuando hubo un fin de semana largo. Por la difícil economía, la gente hace estadías más cortas.
El ministro de Economía anunció que el país regresará al financiamiento voluntario tras siete años, con una colocación destinada a refinanciar vencimientos y permitir la acumulación de reservas del Banco Central.
Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
El ataque se produjo durante un evento judío en la reconocida playa de Sydney. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.
Los controladores aéreos profundizan su conflicto con EANA con interrupciones programadas en despegues y planes de vuelo durante diciembre, incluyendo días clave de Navidad y Fin de Año.
El candidato del Partido Republicano se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara y se convirtió en el nuevo mandatario chileno, tras un contundente triunfo electoral.
La familia solicita colaboración para afrontar los gastos de sepelio y traslados en este difícil momento.