El esquema de bandas del dólar será por inflación desde enero de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes que partir de enero de 2026, el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán mensualmente en línea con el último dato de inflación, en reemplazo del actual esquema de deslizamiento del 1% mensual.

La autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, también adelantó que pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas internacionales, que estará condicionado por la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, atendiendo así uno de los principales reclamos del mercado. No obstante, aclaró que las compras de divisas se realizarán con el objetivo de no generar presiones adicionales sobre la inflación.

“El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, señaló el BCRA a través de un comunicado oficial. En ese sentido, indicó que la programación monetaria definirá una trayectoria consistente de los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con el fortalecimiento de las reservas.

Desde abril, el tipo de cambio oficial opera bajo un régimen de flotación entre bandas, cuyos límites se ajustan diariamente a un ritmo equivalente a un 1% mensual. Con el nuevo esquema, desde el 1° de enero de 2026 ambos límites pasarán a evolucionar mensualmente según la inflación informada por el Indec.

El Banco Central explicó además que, dado que el ritmo de actualización de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Aun así, subrayó que el régimen de flotación continuará cumpliendo su función de “limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.