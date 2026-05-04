La recaudación creció en abril, pero cayó en términos reales y suma nueve meses en baja

El informe de ARCA revela un incremento nominal del 27,2%, aunque ajustado por inflación muestra una contracción del 3,8%.
 
Economía04/05/2026
Arca

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en abril la recaudación alcanzó los $17.400.833 millones, lo que representa una suba nominal del 27,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, los ingresos fiscales registraron una caída del 3,8%, acumulando nueve meses consecutivos de retroceso en términos reales.

Según el informe dado a conocer este lunes, el desempeño negativo estuvo marcado principalmente por la caída en los ingresos vinculados al comercio exterior. Los Derechos de Exportación mostraron una baja nominal del 13,3%, afectada por la reducción de alícuotas en productos clave del agro. La soja pasó del 33% al 24%, mientras que el trigo y la cebada descendieron del 12% al 7,5%, y el maíz del 12% al 8,5%.

A este escenario se sumó una menor dinámica en las importaciones, lo que impactó directamente en la recaudación del IVA Aduanero y los Derechos de Importación, reflejando una desaceleración en la actividad económica.

recaudacion tributaria abril

Pese a este contexto, dos tributos lograron sostener parcialmente los ingresos del mes. El Impuesto a los Combustibles registró un fuerte incremento del 74,1% interanual, alcanzando los $586.383 millones, impulsado por la actualización de los montos fijos. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias creció un 28%, con una recaudación de $3.136.961 millones, influida por cambios en el esquema de anticipos para sociedades.

El informe también señala el inicio de la eliminación de impuestos internos sobre seguros, telefonía celular y vehículos de alta gama, en el marco de la Ley de Modernización Laboral. Si bien el impacto ya comenzó a reflejarse, se espera que la mayor incidencia de esta medida se observe en los ingresos de mayo.

Con estos resultados, el acumulado del primer cuatrimestre asciende a $68.041.316 millones. El panorama refleja una economía que, más allá de los ajustes fiscales implementados, continúa enfrentando dificultades para consolidar una recuperación sostenida en la generación de recursos tributarios.

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