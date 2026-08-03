ARCA reglamentó las exportaciones por correo sin límite de valor para ventas al exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el nuevo régimen para las exportaciones comerciales por vía postal, que elimina el límite de valor para los envíos al exterior y establece un procedimiento simplificado para quienes utilicen el operador postal designado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5886/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta lo dispuesto por el Decreto 604/2026, que había eliminado el tope económico para este tipo de exportaciones.

Con esta resolución, las empresas, emprendedores y pequeños exportadores podrán realizar ventas al exterior utilizando el sistema postal mediante una declaración simplificada, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los costos operativos.

Cómo funcionará el nuevo régimen y qué mercaderías quedan excluidas

La normativa aprueba el procedimiento de declaración simplificada para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal a través del operador postal designado.

Además, ARCA informó que los requisitos operativos, la documentación necesaria y el cronograma de implementación estarán disponibles en el micrositio "Envíos internacionales" de su página web y en el sitio oficial del operador postal.

El nuevo régimen no podrá utilizarse para:

Mercaderías que tengan un procedimiento aduanero específico.

Productos sujetos a cupos de exportación.

Bienes que requieran autorizaciones o intervenciones previas de otros organismos nacionales.

En esos casos continuará aplicándose el régimen general de exportación.

Entre los fundamentos de la resolución, ARCA señala que el crecimiento del comercio electrónico internacional convirtió a los envíos postales en uno de los principales canales para comercializar productos en el exterior.

El organismo sostuvo que la reglamentación busca simplificar los procedimientos, reducir costos administrativos y facilitar el acceso de emprendedores y pequeñas empresas al comercio internacional, en línea con las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional para impulsar las exportaciones.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aunque la implementación práctica del nuevo sistema se realizará de manera progresiva conforme al cronograma que publicará ARCA.