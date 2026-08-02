Más de 4,6 millones de turistas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno 2026 dejaron un balance positivo para el turismo argentino. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de turistas recorrieron distintos destinos del país durante el receso escolar, un 5,9% más que en el mismo período del año pasado.

El informe señala que 4,2 millones fueron turistas nacionales y alrededor de 400.000 extranjeros, quienes ayudaron a sostener la actividad en una temporada marcada por la coincidencia con el Mundial de Fútbol, condiciones climáticas cambiantes y un contexto económico más restrictivo.

En total, los viajeros generaron un impacto económico de $2,12 billones, equivalente a US$1.412 millones, lo que representó un crecimiento del 2,5% respecto de 2025, medido a precios constantes.

La estadía promedio fue de cuatro días, mientras que el gasto diario alcanzó los $115.115 por persona. No obstante, CAME advirtió que, en términos reales, ese gasto fue 5,6% inferior al registrado durante las vacaciones de invierno del año pasado.

La entidad explicó que la temporada estuvo condicionada por el Mundial 2026, que motivó a miles de argentinos a viajar a Estados Unidos para seguir a la Selección. Sin embargo, el incremento del turismo receptivo permitió compensar parcialmente esa salida de viajeros, con una importante llegada de visitantes extranjeros atraídos por los destinos argentinos.

Foto: La Rambla de Mar del Plata | Archivo

Los mejores resultados se concentraron en los destinos de nieve y montaña, favorecidos por las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio. Bariloche encabezó la temporada con una ocupación cercana al 85%, seguido por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También mostraron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

En contrapartida, la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron una de las temporadas invernales más débiles de los últimos años, afectadas por la menor demanda y por el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Otro de los datos destacados por CAME fue el crecimiento del turismo internacional. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años. Solo durante las vacaciones de invierno arribaron alrededor de 400.000 visitantes internacionales, consolidando la recuperación del turismo receptivo.

Pese a la mejora observada este invierno, la entidad señaló que la cantidad de viajeros todavía se ubica 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023, aunque representa una recuperación luego de la caída del 11% registrada por el turismo interno durante 2025.