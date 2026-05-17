La Fragata ARA “Libertad” navega rumbo a Estados Unidos para participar del Sail 250

El buque escuela de la Armada Argentina continúa su LIV Viaje de Instrucción y formará parte de las celebraciones internacionales por los 250 años de Estados Unidos en el puerto de New Orleans.
 
Nacionales17/05/2026

fragata libertad

La ARA Libertad continúa desarrollando las actividades previstas en el marco de su LIV Viaje de Instrucción y actualmente navega rumbo a la ciudad de New Orleans, luego de completar su primera escala internacional en Fortaleza, según informó la Armada Argentina.

El histórico buque escuela de la Armada Argentina participará del Sail 250, un importante encuentro náutico internacional que reunirá a grandes veleros y embarcaciones representativas de distintas armadas del mundo en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de los Estados Unidos.

Mientras continúa la travesía, el principal objetivo del viaje sigue siendo la formación integral de los Guardiamarinas en Comisión (GUCOM), quienes realizan diariamente actividades de capacitación profesional y adiestramiento naval.

A bordo, el ritmo de trabajo es constante. Los futuros oficiales participan de clases teóricas y prácticas vinculadas a navegación, maniobras y funciones operativas del buque, fortaleciendo así su preparación profesional.

En los últimos días, además, la tripulación realizó maniobras de navegación a vela pura, sin utilización de motores, una de las prácticas más tradicionales y exigentes de la navegación marítima.

También se llevaron adelante ejercicios de lucha contra incendios (LCI), fundamentales para el entrenamiento y la seguridad operativa en el mar.

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