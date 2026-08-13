Gabriel Solano denunció penalmente a Marcos Galperin por presunta usura en los créditos de Mercado Pago

El dirigente del Polo Obrero y exlegislador porteño aseguró que los préstamos otorgados a través de Mercado Pago llegan a aplicar tasas superiores al 1.300% anual.
Nacionales13/08/2026

El dirigente del Polo Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano anunció que presentó una denuncia penal contra Marcos Galperin por presunta usura vinculada con los créditos ofrecidos a usuarios a través de Mercado Pago.

Solano hizo pública la presentación y cuestionó las tasas aplicadas en determinados préstamos de la plataforma, que, según afirmó, pueden superar el 1.300% anual. “Denunciamos penalmente a Galperin por usura en Mercado Pago”, sostuvo el dirigente, quien relacionó el crecimiento de este tipo de financiamiento con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y trabajadores.

Según su planteo, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional llevan a parte de la población a recurrir a préstamos ofrecidos por billeteras y plataformas financieras.

Solano fundamentó la denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura y sanciona, bajo determinadas condiciones, a quien se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona para obtener ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas.

El dirigente sostuvo que las condiciones financieras denunciadas deberían ser investigadas por la Justicia para determinar si configuran ese delito.

Además, Solano vinculó políticamente la presentación con el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la relación del mandatario con el empresario. “Ser un magnate y amigo de Milei no da impunidad. La necesidad de las familias no puede ser la ganancia de ningún millonario”, expresó.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Te recomendamos estas noticias
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
Ushuaia, Tierra del Fuego

Cuál es la mejor época del año para viajar a Ushuaia

Tenés que saber15/08/2026
Ushuaia puede visitarse durante todo el año, pero la experiencia cambia completamente según la temporada. El invierno es ideal para quienes buscan nieve y esquí, mientras que el verano ofrece días de casi 18 horas de luz para recorrer senderos y paisajes del Fin del Mundo.
Noticias gratis en tu correo