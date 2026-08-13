Gabriel Solano denunció penalmente a Marcos Galperin por presunta usura en los créditos de Mercado Pago

El dirigente del Polo Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano anunció que presentó una denuncia penal contra Marcos Galperin por presunta usura vinculada con los créditos ofrecidos a usuarios a través de Mercado Pago.

Solano hizo pública la presentación y cuestionó las tasas aplicadas en determinados préstamos de la plataforma, que, según afirmó, pueden superar el 1.300% anual. “Denunciamos penalmente a Galperin por usura en Mercado Pago”, sostuvo el dirigente, quien relacionó el crecimiento de este tipo de financiamiento con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y trabajadores.

Según su planteo, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional llevan a parte de la población a recurrir a préstamos ofrecidos por billeteras y plataformas financieras.

Solano fundamentó la denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura y sanciona, bajo determinadas condiciones, a quien se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona para obtener ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas.

El dirigente sostuvo que las condiciones financieras denunciadas deberían ser investigadas por la Justicia para determinar si configuran ese delito.

Además, Solano vinculó políticamente la presentación con el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la relación del mandatario con el empresario. “Ser un magnate y amigo de Milei no da impunidad. La necesidad de las familias no puede ser la ganancia de ningún millonario”, expresó.