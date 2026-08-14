Chubut | Aeroevacuaron de urgencia a un tripulante de un buque pesquero

La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo de emergencia en alta mar para aeroevacuar a un tripulante que sufrió un problema de salud mientras navegaba a bordo del buque pesquero “Magdalena”, a unos 194 kilómetros de la costa.

El procedimiento comenzó cuando el capitán de la embarcación se comunicó con el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia para informar que uno de sus tripulantes, de 47 años, presentaba dolor en el pecho y en la zona baja del lado izquierdo, además de hipertensión arterial.

Ante la situación, médicos de Prefectura realizaron una radioconsulta y recomendaron inicialmente suministrarle medicación, mantenerlo en reposo y proceder a su desembarco.

Sin embargo, ante la persistencia de los síntomas y luego de una nueva evaluación, los profesionales determinaron que era necesaria una aeroevacuación de emergencia.

Rescate a 194 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia

Para concretar el operativo, la Autoridad Marítima desplegó el avión PA-25 y el helicóptero PA-41, que despegaron desde Viedma y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

Una vez que el helicóptero alcanzó al buque y completó las maniobras de aproximación, el tripulante fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado por vía aérea hacia tierra firme.

En el lugar aguardaba una ambulancia que lo trasladó hasta un centro asistencial para continuar con la atención y realizar los estudios correspondientes.

Según la información oficial, el hombre permanece internado en el área de terapia intensiva, donde continúa bajo evaluación médica.