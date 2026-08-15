Ushuaia | El Municipio descartó presencia de plomo en el río Olivia y negó contaminación por el relleno sanitario

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, aseguró que los análisis de agua realizados durante 2026 descartaron la presencia de plomo y otros indicadores de contaminación en el río Olivia, y rechazó las afirmaciones difundidas por el concejal Vladimir Espeche.

“Salió en forma apresurada a decir algo que no era real o con información sesgada”, afirmó Ferreyra, quien señaló que desde el Municipio buscan “llevar tranquilidad a los vecinos y dejar en claro que no hay contaminación”.

Según explicó el funcionario, las afirmaciones del edil mopofista estarían basadas en un análisis realizado en 2024, en el que se habían detectado niveles de plomo superiores a los considerados normales en muestras tomadas río arriba.

Ferreyra aclaró que ese mismo informe señalaba que, debido a la ubicación en la que fueron obtenidas las muestras, no podía determinarse que la presencia de plomo estuviera relacionada con el relleno sanitario.

En contraposición, sostuvo que los estudios más recientes, realizados en enero de 2026, no detectaron contaminación en los diferentes puntos analizados.

“El informe dice que no existe ningún tipo de contaminación en los distintos sectores en los que se tomaron las muestras de agua”, afirmó.

Qué sectores fueron analizados

Las muestras fueron obtenidas en el canal de guarda del relleno sanitario, una cámara de líquidos lixiviados y distintos sectores del río Olivia, de acuerdo con lo informado por el secretario municipal.

Ferreyra explicó además que Agrotécnica Fueguina, empresa concesionaria de la gestión del relleno sanitario, debe cumplir con la normativa que establece la realización anual de análisis de agua en diferentes sectores del río y del predio.

Las mediciones, según precisó, son realizadas por el área de Ambiente del Gobierno de Tierra del Fuego a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El funcionario cuestionó que se planteara públicamente una situación de contaminación sin contar, según sostuvo, con documentación actualizada que respaldara esa afirmación.

“Me parece muy fuerte confundir a la sociedad diciendo que el río Olivia tiene plomo cuando el último análisis de agua, al cual no sé si accedió o no el concejal, establece que no hay contaminación y que no hay incidencia del relleno sanitario”, manifestó.

Finalmente, Ferreyra señaló que el Ejecutivo municipal se encuentra a disposición de los integrantes del Concejo Deliberante y que actualmente trabaja en distintos pedidos de informes presentados por los concejales.