Rescataron a un hombre de 80 años que quedó aislado por la nieve extrema en Neuquén

Un hombre de 80 años fue rescatado y evacuado luego de quedar aislado en su domicilio por la extrema acumulación de nieve en el paraje Salitral, en la provincia de Neuquén. El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional tras un pedido de asistencia de la Policía provincial.

El procedimiento se inició luego de que personal policial intentara llegar a pie hasta la vivienda, pero tuviera que desistir debido a la gran cantidad de nieve acumulada en la zona.

Ante esta situación, efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo” se desplazaron por la Ruta Nacional 40 junto con un enfermero del servicio sanitario y un baqueano conocedor del sector. La nieve había cubierto y obstruido las sendas, dificultando incluso identificar los caminos.

Un operativo bajo condiciones extremas

Cerca de las 14:30, y en medio de intensa neblina, bajas temperaturas y una importante acumulación de nieve, el equipo logró arribar a la vivienda.

En el lugar encontraron al hombre de 80 años, integrante de la comunidad mapuche Cayulef, quien recibió asistencia del enfermero. Según se informó, el poblador se encuentra bajo tratamiento de diálisis y, debido al aislamiento provocado por el temporal, no podía trasladarse para continuar con su medicación y atención sanitaria.

Los efectivos procedieron a abrigarlo y posteriormente lo trasladaron en un vehículo de Gendarmería hasta el puesto sanitario Las Coloradas.

El hombre quedó allí bajo observación médica, luego de un operativo condicionado por las severas condiciones invernales que afectan distintos sectores de Neuquén.