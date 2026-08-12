Lionel Messi despidió a su padre con una emotiva carta: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido”

Lionel Messi despidió este miércoles a su padre, Jorge Messi, con una extensa y emotiva publicación en la que recordó distintos momentos de su vida juntos y reveló cómo fueron los últimos meses mientras atravesaba su enfermedad.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó el futbolista, quien reconoció que todavía le resulta difícil imaginar que no volverá a verlo ni a compartir momentos con él.

El mensaje muestra además una faceta íntima de la relación entre ambos, marcada desde los primeros años de la carrera de Messi por el acompañamiento permanente de su padre. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó. También señaló que Jorge no faltaba a sus partidos y destacó cuánto sufría y disfrutaba siguiéndolo desde afuera.

Messi lo definió como mucho más que la persona que acompañó profesionalmente su carrera: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento”.

El pedido de su padre antes del último Mundial

Uno de los pasajes más conmovedores de la despedida está relacionado con el último Mundial disputado por Messi.

El capitán argentino reveló que su padre le pedía insistentemente que jugara el torneo y que su estado de salud empeoró pocos días antes de que comenzara la competencia. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, relató.

Messi contó que inicialmente pensó en no viajar para permanecer junto a él, pero que su madre le transmitió el deseo de Jorge de que continuara con la Selección. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó.

Durante el Mundial, cada vez que terminaba un partido esperaba el mensaje de su padre. Fue entonces, según contó, cuando comprendió la gravedad de la situación.

A pesar de ello, decidió continuar jugando con la intención de llegar lo más lejos posible y darle tiempo para recuperarse. Argentina finalmente alcanzó la final, aunque Messi relató que físicamente no pudo ejecutar el penal que podría haberle dado el título. “Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió.

Cuando regresó, Jorge creyó que Argentina había perdido la final por penales. Messi decidió no contradecirlo y compartir con él la alegría de lo conseguido durante el torneo. “No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, expresó.

El futbolista explicó que decidió contar públicamente ese episodio porque fue una de las pocas cosas que no pudo conversar con su padre antes de su muerte.

En la parte final de la carta, Messi habló del vacío que deja Jorge en su vida y de la influencia que seguirá teniendo sobre su familia. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, escribió.

También recordó que la felicidad de su padre pasaba por ver bien a su familia, a su esposa y a sus hijos, y por seguirlo a él dentro de una cancha.

Finalmente, Messi cerró la despedida con un mensaje dirigido directamente a quien lo acompañó desde sus primeros entrenamientos hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa.”