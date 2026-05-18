Milei fue a dar clases de economía a una universidad privada

El Presidente participó de una actividad académica en la Universidad de San Andrés junto a Federico Sturzenegger, pocos días después de la movilización nacional en defensa de las universidades públicas.
 
Nacionales18/05/2026

milei clases

El presidente Javier Milei realizó este lunes una visita sorpresa a la Universidad de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, donde brindó una clase de economía destinada a estudiantes de posgrado.

La actividad se desarrolló pocos días después de la masiva marcha universitaria realizada en distintos puntos del país en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas.

Según trascendió desde Presidencia, Milei participó de la cátedra “Macroeconomía Avanzada” correspondiente a la Maestría en Economía de la institución académica.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además se desempeña como profesor plenario en esa universidad privada.

Durante la visita también fue recibido por el rector de la institución, Lucas Grosman.

El evento no contó con acceso para la prensa, aunque desde el entorno presidencial difundieron imágenes y mensajes sobre la actividad académica.

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