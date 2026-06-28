Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

El Presidente confirmó que el actual Ministro del Interior asumirá el próximo martes al frente de la Jefatura de Gabinete. El anuncio se produjo horas después de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
Nacionales28/06/2026

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El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, tras la renuncia de Manuel Adorni, quien abandonó el Gobierno luego de semanas de creciente presión política y judicial.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales, donde se difundió una fotografía del mandatario junto a Santilli y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. ¡VLLC!", señala el mensaje difundido por el oficialismo.

La designación llega pocas horas después de que Adorni presentara su renuncia, poniendo fin a una gestión marcada por fuertes cuestionamientos y diversas causas judiciales que investigan presunto enriquecimiento ilícito, además de denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos y viajes oficiales.

La ceremonia de asunción está prevista para el martes a las 16:00 en la Casa Rosada, donde Santilli prestará juramento como nuevo jefe de Gabinete.

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