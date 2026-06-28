ARCA cambia el sistema de estampillas fiscales para los cigarrillos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso modificaciones en el sistema de identificación fiscal de los cigarrillos comercializados en Argentina, con el objetivo de simplificar el mecanismo de control utilizado para la fiscalización del sector tabacalero.

La medida fue oficializada esta semana mediante la Resolución General 5865/2026, publicada en el Boletín Oficial, que modifica la Resolución General N.º 2.445, vigente para la determinación e ingreso de los impuestos internos sobre cigarrillos y del adicional de emergencia que grava estos productos.

Hasta ahora, los cigarrillos de fabricación nacional utilizaban distintos colores de estampillas fiscales según la cantidad de unidades por paquete: azul para los envases de 20 cigarrillos, verde para los de 10 y violeta para otras presentaciones.

Con la nueva normativa, todos los cigarrillos de fabricación nacional pasarán a utilizar únicamente estampillas de color azul, sin importar la cantidad de unidades que contenga el paquete.

Del mismo modo, los cigarrillos importados se identificarán exclusivamente con estampillas de color rojo, cualquiera sea la presentación comercial.

Desde ARCA explicaron que la decisión responde a razones operativas relacionadas con la disponibilidad de los instrumentos fiscales de control y busca simplificar el sistema de identificación utilizado por las empresas tabacaleras.

No obstante, la resolución establece un período de transición. Las empresas manufactureras podrán continuar utilizando las estampillas verdes y violetas que ya tengan en stock hasta agotarlas, evitando así generar pérdidas por el material ya adquirido.

La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y no modifica la forma de liquidación de los impuestos internos ni del adicional de emergencia sobre los cigarrillos, sino únicamente el sistema de identificación fiscal utilizado para el control y seguimiento de los productos.