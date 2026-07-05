Argentina envió nuevos rescatistas a Venezuela para continuar la búsqueda de desaparecidos tras terremotos

Las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe viajaron para relevar a los equipos que ya trabajan en las zonas afectadas por los devastadores terremotos.
Nacionales05/07/2026

sar argentina venezuela

Argentina reforzó su asistencia internacional en Venezuela con el envío de dos nuevas brigadas especializadas en búsqueda y rescate urbano, que tendrán la misión de continuar las tareas para localizar personas desaparecidas tras los terremotos que devastaron al país caribeño.

Se trata de las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, cuyos integrantes partieron en las últimas horas para relevar a los equipos argentinos que se encuentran desplegados desde los primeros días de la emergencia.

El operativo es coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que mantiene la cooperación con las autoridades venezolanas y los equipos internacionales que trabajan en las zonas más afectadas.

Los nuevos rescatistas darán continuidad a las tareas de búsqueda entre los escombros, en un contexto donde todavía permanecen miles de personas desaparecidas tras los fuertes sismos que sacudieron especialmente al estado de La Guaira.

Los equipos USAR (Urban Search and Rescue) argentinos cuentan con capacitación internacional para intervenir en estructuras colapsadas y actuar en escenarios de desastres naturales de gran magnitud, trabajando en conjunto con rescatistas de distintos países de América.

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