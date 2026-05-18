Docentes del SUTEF harán una nueva marcha y desobligaciones y esta vez será por la "Zona Fría"
18/05/2026
El gremio docente realizará movilizaciones este martes en Ushuaia y Río Grande, y esta vez el motivo será los posibles cambios en los subsidios al gas y la energía.
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El buque escuela de la Armada Argentina continúa su LIV Viaje de Instrucción y formará parte de las celebraciones internacionales por los 250 años de Estados Unidos en el puerto de New Orleans.
Expertos del Malbrán llegan a Ushuaia para investigar el brote de hantavirus del crucero MV HondiusTierra del Fuego17/05/2026
El operativo comenzará este lunes en el relleno sanitario, donde especialistas nacionales buscarán determinar si existió exposición local al virus.
Alerta amarilla por fuertes vientos en Tierra del Fuego donde ráfagas podrían superar los 110 km/hTierra del Fuego18/05/2026
Protección Civil pidió extremar precauciones durante este lunes y recomendó evitar actividades al aire libre ante el pronóstico de intensos vientos en toda la provincia.
El pronóstico anticipa una jornada con intensas ráfagas del sector sudoeste, probabilidad de lluvias débiles durante la tarde y temperaturas que podrían dejar sensación térmica de hasta -1°C en la capital fueguina.
Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.