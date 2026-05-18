Docentes del SUTEF harán una nueva marcha y desobligaciones y esta vez será por la "Zona Fría"

El SUTEF anunció una nueva jornada de desobligaciones y movilizaciones para este martes 19 de mayo en Ushuaia y Río Grande, una medida que volverá a impactar en el normal desarrollo de clases en distintos establecimientos educativos de la provincia.

La convocatoria fue realizada bajo el reclamo de defensa del Régimen de Zona Fría y en rechazo a posibles modificaciones en subsidios energéticos y al gas envasado, aunque nuevamente la medida gremial tendrá consecuencias directas sobre la actividad escolar.

En Ushuaia, el sindicato confirmó desobligación para el turno tarde y concentración en Fadul y San Martín, mientras que en Río Grande la movilización comenzará a las 18:15 horas en el Gimnasio de la UOM y continuará a las 19:00 con una convocatoria central en Belgrano y San Martín.

La nueva protesta se suma a una serie de medidas gremiales impulsadas por el SUTEF durante los últimos meses, entre ellas paros, marchas, desobligaciones y movilizaciones por distintos reclamos salariales, sociales y políticos.

En esta oportunidad, desde el sindicato sostuvieron que los cambios vinculados al régimen de subsidios energéticos representan “un golpe directo” para las familias fueguinas y cuestionaron además la quita de subsidios al gas envasado.

Sin embargo, la decisión vuelve a generar impacto en la continuidad pedagógica y en la organización cotidiana de cientos de familias fueguinas que deben reorganizar actividades ante las interrupciones parciales de clases.