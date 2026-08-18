Río Grande retiró chatarra y vehículos abandonados tras reclamos de vecinos

El Municipio de Río Grande desplegó un nuevo operativo de limpieza y retiro de chatarra en el sector de calle Las Violetas, luego de una serie de reclamos realizados por vecinos de la zona.

La intervención alcanzó distintas chacras ubicadas sobre esa arteria y contó con maquinaria y personal de las áreas de Movilidad Fluida, Limpieza Urbana y Transporte.

Los trabajos estuvieron destinados principalmente al retiro de chatarra y al saneamiento de los espacios, en uno de los sectores que, según informó el Municipio, venía concentrando una importante cantidad de pedidos de intervención.

El procedimiento forma parte de las acciones que se desarrollan en diferentes puntos de Río Grande para retirar vehículos abandonados, recuperar espacios y atender situaciones vinculadas con la limpieza y el ordenamiento urbano.

En ese sentido, desde el Ejecutivo municipal señalaron que durante lo que va de agosto ya se concretaron 72 intervenciones a través del área de Saneamiento y Movilidad Fluida de Tránsito.

Las actuaciones incluyen el ingreso de vehículos al Corralón Municipal para su resguardo, retiro de chatarra y rodados abandonados, entregas voluntarias y notificaciones a propietarios por situaciones que todavía se encuentran pendientes de resolución.

Desde el Municipio indicaron además que los vecinos pueden denunciar la presencia de vehículos abandonados, chatarra u otras situaciones que requieran intervención mediante la Línea Municipal 147.