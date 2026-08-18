Milei declaró secreto militar la exportación de material vinculado al nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea

El Gobierno nacional declaró secreto militar la exportación de material relacionado con el nuevo sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo con el Decreto 735/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y establece que quedarán bajo ese régimen las operaciones vinculadas con la salida del país de material sensible relacionado con el sistema adquirido por la Argentina.

El decreto no identifica expresamente en su articulado qué sistema de armas está alcanzado por la medida, sino que lo vincula al expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA y a una serie de contrataciones que ya habían sido declaradas secreto militar durante 2024.

Según explica el propio Gobierno, el sistema comenzó sus actividades de vuelo el 30 de marzo de 2026 en el Área Material Río IV y ahora resulta necesario establecer los procedimientos para que determinados componentes puedan ser enviados al exterior con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento, actualización y otros trabajos.

Entre el material sensible mencionado expresamente por el decreto aparecen partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de resguardar la información relacionada con esas operaciones debido al carácter sensible del equipamiento militar.

La medida representa además una ampliación de las disposiciones adoptadas durante 2024. El Decreto 370/2024 ya había declarado secreto militar la operación contractual correspondiente a la adquisición del sistema de armas.

Posteriormente, el Decreto 807/2024 extendió ese régimen a la contratación y construcción de obras de infraestructura y a la importación del material necesario para incorporar el sistema. A su vez, el Decreto 1073/2024 alcanzó a contratos adicionales relacionados con equipos y capacidades complementarias.

Ahora, el Decreto 735/2026 incorpora bajo la misma protección las operaciones necesarias para exportar temporalmente material vinculado al sistema cuando deba recibir mantenimiento o actualizaciones fuera de la Argentina.

De esta manera, información vinculada con los movimientos hacia el exterior de componentes sensibles del sistema de armas quedará protegida bajo la figura de secreto militar, en momentos en que la Fuerza Aérea avanza con la incorporación y operación de nuevas capacidades militares en el país.