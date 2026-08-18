Cerraron todas las sucursales de Autofarma y trabajadores reclaman salarios adeudados

El cierre definitivo de Autofarma puso fin a casi seis décadas de presencia de una de las cadenas de farmacias más reconocidas de la Patagonia y dejó a cientos de trabajadores sin empleo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, en medio de reclamos por salarios y otros conceptos laborales que permanecen impagos.

La empresa confirmó el cierre durante una audiencia realizada ante el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. Al momento de cesar sus operaciones mantenía distribuidas entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde trabajaban alrededor de 200 personas, aunque distintas fuentes sitúan la cifra final de afectados entre 180 y 210 empleados.

El desenlace llegó después de meses de dificultades para cobrar los salarios. Ya a comienzos de agosto, los trabajadores denunciaban que unas 200 familias estaban afectadas por atrasos en los pagos, mientras los 17 locales continuaban atravesando una situación de creciente incertidumbre.

Una trabajadora de Autofarma en Santa Cruz confirmó a Ushuaia 24 que ahora la preocupación está puesta en recuperar todo el dinero que quedó pendiente tras el cierre. “Sii, aguinaldo, junio, julio y los días de agosto”, respondió al ser consultada por este medio sobre qué conceptos todavía les adeudan.

La situación se vuelve especialmente delicada para familias que llevan meses atravesando dificultades económicas. Según relató la trabajadora, algunos empleados ya no cuentan con ingresos suficientes para afrontar necesidades básicas. “Ahora vamos porque nos paguen lo que nos deben, ya que hay muchas familias que no tienen para comer ni pagar sus alquileres”, expresó.

Frente al cierre y la deuda acumulada, comenzaron a impulsarse acciones para intentar garantizar al menos una parte de los salarios.

La trabajadora explicó a este medio que se libraron oficios para que fondos pendientes de pago por parte de obras sociales puedan ser destinados a los empleados y utilizados para cancelar salarios. "El resto irá a juicio”, anticipó sobre los montos que no puedan recuperarse mediante ese mecanismo.

El conflicto tendrá otro capítulo el próximo 24 de agosto, cuando está prevista una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. La empresa deberá precisar la cantidad de trabajadores afectados y los montos adeudados.

Autofarma atribuyó públicamente su crisis financiera, entre otros factores, a acreencias que mantiene con organismos de Tierra del Fuego y obras sociales. Los trabajadores, mientras tanto, concentran ahora sus reclamos en el cobro de los salarios y las indemnizaciones correspondientes.