Tres detenidos tras cuatro allanamientos por un robo con arma en Río Grande

Una investigación por un robo con arma ocurrido en una vivienda de Río Grande derivó en cuatro allanamientos simultáneos y la detención de tres personas, entre ellas un adolescente de 17 años.

El hecho que dio origen a la causa fue denunciado el pasado 7 de agosto. A partir de allí, efectivos de la Comisaría Primera y de la Sección Robos y Hurtos comenzaron una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar sobre varios domicilios presuntamente vinculados al caso.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el Juzgado de Instrucción N° 3 autorizó los procedimientos, que contaron con el apoyo táctico de la División Servicios Especiales (GEOT).

Los policías irrumpieron en cuatro viviendas ubicadas en Yrigoyen al 600, Thorne al 1100, Bilbao al 900 y Ostrero al 100, donde realizaron registros en busca de elementos relacionados con el robo.

Como resultado del operativo fueron detenidos Jorge Gonzalez Barria y Rubén Altamirano, ambos mayores de edad, además de un adolescente de 17 años.

En el caso del menor, la Justicia dispuso su alojamiento en un dispositivo especial a cargo de Corresponsabilidad, donde permanecerá con custodia policial permanente.

Durante los allanamientos, los investigadores también secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y una réplica de arma de fuego, elementos que quedaron incorporados a la causa y serán analizados para determinar su vinculación con el asalto investigado.

El operativo tuvo además una derivación inesperada. Al ingresar a uno de los domicilios, los efectivos detectaron un cultivo de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de Río Grande.

El personal especializado procedió al secuestro del material encontrado y notificó del hallazgo a la Justicia Federal, abriendo una intervención paralela a la investigación original.

La causa por el robo con arma continúa en trámite y permanecen en curso distintas actuaciones para terminar de esclarecer lo ocurrido.