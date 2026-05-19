Santiago Caputo: "Me iré con el Presidente o cuando él disponga"

En medio de las fuertes tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó un mensaje en redes sociales con el que buscó reafirmar su alineamiento con el presidente Javier Milei y responder a las repercusiones generadas tras los cruces del fin de semana con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de crear y utilizar una cuenta falsa en X (@PeriodistaRufus) para desprestigiarlo como así también a funcionarios y el rumbo económico del país.

La publicación apareció luego de varios días marcados por versiones de internas dentro del oficialismo y diferencias en torno al funcionamiento político y legislativo del espacio libertario. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei del que sea y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió Caputo en su cuenta de X.

El asesor presidencial también remarcó su vínculo político directo con Milei y dejó en claro que continuará en funciones mientras cuente con el respaldo del mandatario. “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, agregó.

Las declaraciones fueron interpretadas como una señal interna hacia distintos sectores de La Libertad Avanza, luego de las fricciones que quedaron expuestas públicamente entre dirigentes cercanos al Gobierno nacional.

Si bien desde el oficialismo intentan relativizar el conflicto, las diferencias entre algunos de los principales referentes del espacio volvieron a instalar interrogantes sobre el equilibrio interno dentro del círculo político más cercano al Presidente.