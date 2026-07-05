Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero acumulan una caída del 2,5% en el año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio un crecimiento interanual del 0,9%, aunque el sector continúa mostrando señales de debilidad, ya que en la comparación con mayo se produjo una caída del 1,3%, mientras que el acumulado del primer semestre del año refleja una retracción del 2,5%.

Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su relevamiento mensual, donde atribuyó el leve crecimiento interanual al impacto del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y al mayor movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol, factores que impulsaron el consumo en determinados rubros.

Desde la entidad señalaron que estos elementos permitieron sostener el indicador general, aunque no alcanzaron para revertir la tendencia negativa que viene mostrando la actividad comercial durante el año.

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados indicó que su realidad económica se mantiene estable respecto de un año atrás, mientras que el 43,1% aseguró atravesar una situación desfavorable. Solo una minoría manifestó una mejora en su desempeño.

Respecto de las expectativas para los próximos doce meses, el 52,3% de los comerciantes considera que la actividad se mantendrá sin cambios, un 37,7% espera una mejora y el 10% restante proyecta un escenario más complejo.

Además, casi seis de cada diez comerciantes (59,3%) creen que el contexto económico actual no es favorable para realizar inversiones, reflejando la cautela que predomina en el sector.

Por rubros, los mayores incrementos interanuales se registraron en Perfumería (+9,5%), Farmacia (+5,4%), Alimentos y bebidas (+2,9%) y Textil e indumentaria (+1,9%).

En cambio, las mayores caídas correspondieron a Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

Uno de los datos positivos del informe fue el crecimiento del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos aumentaron un 16,7% interanual, mientras que en la comparación mensual registraron una mejora desestacionalizada del 4,1%.

No obstante, desde CAME advirtieron que el consumidor continúa priorizando compras puntuales y depende cada vez más de las promociones bancarias y los planes de financiación para concretar operaciones.

A esto se suma el incremento de los costos fijos y la creciente competencia de productos importados, factores que siguen afectando la rentabilidad de los comercios y mantienen paralizados muchos proyectos de inversión en el sector pyme.