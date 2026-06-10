Cáritas Ushuaia alerta por el aumento de familias que piden comida y advierte que siguen llegando personas del norte

Desde Cáritas Ushuaia manifestaron una creciente preocupación por el aumento de familias que solicitan asistencia alimentaria y económica en la capital fueguina. La organización aseguró que la demanda se incrementó notablemente durante los últimos meses y advirtió que continúan llegando personas a la ciudad sin trabajo, sin vivienda y con serias dificultades para cubrir necesidades básicas.

En diálogo con el programa "El Angel de la Radio" por FM Monumental, Ana, colaboradora de la institución, confirmó que el próximo 20 de junio se realizará una colecta solidaria destinada a reunir alimentos no perecederos, artículos de limpieza, elementos de higiene personal y pañales para niños y adultos.

La campaña se llevará adelante en la sede de Cáritas, ubicada en Pablo Vera y Lapataia. A partir de las 17 horas también se compartirá mate cocido y tortas fritas con quienes se acerquen a colaborar.

"Todo lo que hacemos es para comprar alimentos porque nos hemos quedado sin nada", explicó la voluntaria, quien recordó que recientemente también organizaron una feria solidaria de ropa para recaudar fondos destinados a la asistencia social.

Según describió, la necesidad alimentaria desplazó otras demandas que históricamente recibía la institución. "Hoy la ropa pasó a estar en segundo plano. Lo que más nos pide la gente es mercadería", afirmó.

Desde Cáritas señalaron que muchas familias reciben asistencia estatal, pero los recursos suelen agotarse antes de terminar el mes. "Hay gente que llora por la situación que está pasando. Nunca habíamos visto algo así y hoy está ocurriendo", lamentó.

La organización recibe diariamente consultas de familias completas, madres solas, jóvenes y trabajadores que perdieron sus fuentes laborales y no logran afrontar el costo de vida.

Además, remarcaron que sigue llegando gente nueva a Ushuaia en busca de oportunidades, aunque muchas veces se encuentran con una realidad económica muy distinta a la esperada. "Nos damos cuenta porque les pedimos sus datos. Muchos nos dicen que llegaron hace dos semanas o hace muy poco tiempo. No tienen dónde quedarse y tampoco contamos con recursos para ayudarlos con alojamiento", explicó Ana.

Ante estas situaciones, las parroquias suelen organizar colectas internas para evitar que las personas queden en situación de calle. "A veces juntamos dinero entre todos para que puedan alquilar una pieza. Tratamos de dar una mano para que no tengan que dormir en la calle", agregó.

La colaboradora sostuvo que el incremento de la demanda comenzó a notarse con fuerza después del verano y que la situación se fue agravando con el correr de los meses. "Después de las vacaciones empezaron a venir más personas y cada vez son más. Hay gente nueva, familias enteras y también personas que se quedaron sin trabajo, incluso trabajadores vinculados a las fábricas", indicó.

Frente a este escenario, desde Cáritas Ushuaia convocaron a la comunidad a participar de la colecta solidaria del próximo 20 de junio, destacando que cualquier aporte puede marcar una diferencia para quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad en la ciudad.