La investigación por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius se trasladó a Mendoza

Científicos del Malbrán en Mendoza | Foto: Malbrán

La investigación internacional para determinar el origen del brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius sumó un nuevo capítulo. Luego de los operativos realizados en Ushuaia semanas atrás, los equipos científicos trasladaron las tareas de campo a la provincia de Mendoza, donde buscan reconstruir los posibles puntos de exposición de los turistas neerlandeses que desarrollaron la enfermedad.

Durante toda la semana, especialistas del Servicio de Biología Molecular y de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, junto a profesionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, llevaron adelante capturas de roedores silvestres y estudios epidemiológicos en distintos sectores del departamento de Malargüe.

Las tareas contaron además con la participación de profesionales de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

¿Por qué ahora investigan en Mendoza?

La decisión de trasladar el operativo científico a Malargüe surgió a partir de la reconstrucción epidemiológica realizada sobre los movimientos de la pareja de turistas neerlandeses que enfermó tras el viaje en el crucero antártico.

Según determinaron los investigadores, ambos viajeros permanecieron en distintos sectores del sur mendocino antes de trasladarse a Ushuaia y embarcar en el MV Hondius.

A partir de esa información, los especialistas definieron puntos estratégicos de muestreo en función de criterios ecológicos y sanitarios vinculados a la presencia de especies de roedores consideradas de interés epidemiológico.

Los trabajos se desarrollaron en sectores como:

Reserva Natural Humedal Llancanelo

Bardas Blancas

Las Loicas

Reserva Natural Caverna de las Brujas

Uno de los datos más relevantes que surgió del operativo es que los investigadores no detectaron ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón colilargo, considerado el principal reservorio del virus Andes en gran parte de la Patagonia.

Durante los relevamientos sí fue identificada de manera preliminar la especie Abrothrix olivacea, un pequeño roedor para el que existen antecedentes de positividad serológica en algunos ejemplares, aunque actualmente no es considerado un reservorio confirmado del hantavirus.

La doctora Carla Bellomo, integrante del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS Malbrán, aclaró que hasta el momento no existen evidencias que permitan vincular a los animales capturados con la enfermedad. “Los estudios de campo que llevamos adelante hasta el momento no arrojaron evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados. Para eso tenemos que continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio”, explicó.

Otro aspecto destacado por los especialistas es que Mendoza no presenta antecedentes recientes de circulación endémica confirmada del síndrome pulmonar por hantavirus. “Hasta el momento, Mendoza no ha reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus. Históricamente, la provincia no registra circulación endémica confirmada de esta enfermedad”, indicó Bellomo.

Más de 250 trampas y estudios en laboratorio

El operativo incluyó la instalación de más de 250 trampas bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Los científicos realizaron tareas de identificación de especies y extracción de muestras de sangre y tejidos, que ahora serán analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán.

En una primera etapa se efectuarán estudios serológicos para detectar anticuerpos específicos contra el virus. Si alguno de los resultados resulta positivo, se avanzará con análisis moleculares mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR para determinar la presencia del material genético viral.

La nueva etapa de la investigación llega después de los operativos realizados en Ushuaia durante mayo, cuando especialistas del Malbrán inspeccionaron distintos sectores de la ciudad fueguina en busca de posibles reservorios del virus.

Aquellas tareas incluyeron capturas en el relleno sanitario, Playa Larga, el Parque Nacional Tierra del Fuego y otros puntos de la capital fueguina.

Hasta el momento, ninguno de los estudios realizados en Ushuaia ni en Mendoza permitió identificar con certeza el origen del brote que afectó a pasajeros del MV Hondius, por lo que la investigación científica continúa abierta y suma ahora nuevas líneas de análisis para intentar esclarecer dónde se produjo la exposición inicial al hantavirus.