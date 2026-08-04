Freiberger cuestionó la política de tierras de Ushuaia: "No hay planificación y vecinos esperan hace más de 20 años"

Concejal Daiana Freiberger

La concejal de Provincia Grande, Daiana Freiberger, cuestionó la política de acceso a las tierras fiscales que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia y aseguró que existe una falta de planificación para responder a la creciente demanda habitacional de la ciudad.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas del Concejo Deliberante, donde estuvo presente la secretaria de Hábitat del Municipio, Lorena Henriques Sanches, para responder consultas sobre la gestión del suelo urbano.

Durante el encuentro, Freiberger pidió conocer cuál es la proyección que realiza el Ejecutivo municipal respecto de la demanda individual de acceso a tierras y qué planificación existe para brindar soluciones a quienes continúan inscriptos en el registro habitacional.

"No hay una planificación respecto de esta problemática. El Municipio realiza todos los actos administrativos a destiempo, dejando para el final lo que tendría que haber hecho al principio", sostuvo la edil.

La concejal afirmó que la actual política de administración de tierras termina perjudicando a quienes llevan décadas esperando acceder a un lote.

"El modus operandi de Walter Vuoto deja afuera del acceso a las tierras a vecinos de Ushuaia que llevan más de 20 años anotados en la demanda individual", manifestó.

Para Freiberger, la falta de previsión en materia habitacional expone un problema estructural que afecta a cientos de familias de la ciudad y requiere una planificación de largo plazo.

Durante la comisión, la edil también puso el foco en el crecimiento urbano y preguntó cómo se compatibilizan las nuevas urbanizaciones con la protección ambiental.

"¿Por qué se está infringiendo la Ley Nacional de Bosques en un entorno protegido como es la ciudad de Ushuaia?", planteó durante el debate.

Freiberger recordó además que en junio de 2025 presentó un proyecto para modificar la Ordenanza Municipal N.º 5055, incorporando los artículos 18 bis y 18 ter, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes que garanticen el acceso a la inscripción en el Registro de Demanda Habitacional de Ushuaia.

Según explicó, la iniciativa busca que las políticas vinculadas al acceso al suelo urbano no dependan de decisiones administrativas circunstanciales, sino que cuenten con reglas claras y permanentes para quienes esperan una solución habitacional.