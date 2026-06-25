Parques Nacionales lanza un retiro voluntario y avanza con la reducción de personal

La medida habilita incentivos económicos para que trabajadores de planta permanente dejen sus cargos. Los puestos eliminados no podrán volver a ocuparse y quienes adhieran tendrán prohibido regresar al Estado nacional durante cinco años.
Nacionales25/06/2026

parque nacionales

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó la implementación de un nuevo Sistema de Retiro Voluntario, una medida que permitirá la salida de trabajadores de planta permanente mediante una compensación económica y que forma parte del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional en distintos organismos públicos.

La iniciativa fue aprobada por el Directorio del organismo y estará destinada al personal con estabilidad laboral que cuente con una antigüedad mínima de dos años. Según la resolución, podrán adherirse aquellos agentes que cumplan determinados requisitos vinculados a su edad y situación previsional.

El programa contempla el pago de una gratificación extraordinaria de egreso, cuyo monto será calculado en función de la antigüedad y de la remuneración habitual de cada trabajador. Además, el esquema prevé que el pago se realice en diferentes tramos.

Uno de los puntos centrales de la medida es que la desvinculación implica la eliminación del cargo ocupado y establece una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante un plazo de cinco años.

Desde la APN indicaron que la adhesión será completamente voluntaria, aunque cada solicitud deberá ser evaluada y aprobada por el organismo en función de las necesidades operativas y del funcionamiento de las distintas áreas.

El proceso incluirá la intervención de Recursos Humanos, áreas técnicas y autoridades superiores antes de la emisión del acto administrativo definitivo.

El período de adhesión se extenderá desde el 1 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, plazo durante el cual los agentes interesados podrán presentar su solicitud a través de los mecanismos habilitados por la Administración de Parques Nacionales.

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