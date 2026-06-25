Bogado apuntó contra los diputados libertarios fueguinos: “Actúan como escudo político de Milei y Adorni”

Izquierda. Jonatan Bogado | Derecha diputados libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez

El concejal de Río Grande, Jonatan Bogado, cuestionó la postura de los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego tras la caída de la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscaba avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La sesión impulsada por sectores de la oposición no logró reunir el quórum necesario para iniciar el debate, situación que fue atribuida a la ausencia de legisladores oficialistas y aliados.

En ese contexto, Bogado sostuvo que los representantes fueguinos de La Libertad Avanza priorizan la defensa política del Gobierno nacional por encima de los intereses de la provincia.

“Los diputados libertarios de Tierra del Fuego vuelven a demostrar cuáles son sus prioridades. En lugar de defender la industria, el empleo y la soberanía de nuestra provincia, prefieren actuar como escudo político del Gobierno nacional”, afirmó.

El edil consideró que las decisiones que se toman en el Congreso tienen consecuencias directas para Tierra del Fuego y planteó que los legisladores nacionales deberían enfocarse en proteger el entramado productivo fueguino.

Además, cuestionó el avance del proyecto conocido como Súper RIGI, impulsado por el oficialismo nacional para otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones.

Según Bogado, la iniciativa genera preocupación por su posible impacto sobre la industria nacional y las economías regionales.

“Mientras avanzan proyectos que otorgan más privilegios a grandes grupos económicos y ponen en riesgo el desarrollo industrial argentino, los diputados fueguinos eligen alinearse con las necesidades políticas de Buenos Aires antes que con los intereses de nuestra provincia”, señaló.

El concejal remarcó que Tierra del Fuego necesita sostener políticas orientadas a la producción, el empleo y la defensa de las herramientas que históricamente permitieron el desarrollo industrial de la provincia.

Finalmente, insistió en la necesidad de que los representantes fueguinos en el Congreso mantengan una posición vinculada a los intereses locales.

“Tierra del Fuego necesita representantes comprometidos con la defensa del trabajo, la producción y la soberanía, no legisladores preocupados por salvar funcionarios cuestionados”, concluyó.