Martín Perez apuntó contra Milei y Mirgor por los despidos: “La primera variable de ajuste no puede ser el empleo”

Intendente de Río Grande Martín Perez | Foto: Archivo

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se pronunció tras el conflicto desatado en Mirgor y cuestionó tanto las políticas industriales del Gobierno de Javier Milei como la decisión de las empresas de avanzar sobre los puestos de trabajo ante un escenario de menor competitividad.

“Lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe”, expresó Perez.

El Intendente vinculó la situación que atraviesa la compañía con las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional y, particularmente, con la apertura de las importaciones. “Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria. Desmantelan el trabajo fueguino”, cuestionó.

Perez sostuvo que mientras otros países vuelven a implementar políticas destinadas a proteger sus sectores productivos, Argentina está recorriendo el camino contrario.

“Abren importaciones por todos los canales imaginados como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores. Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos”, manifestó.

Sin embargo, el jefe comunal también dirigió sus críticas hacia las empresas que desarrollaron sus actividades durante décadas bajo los beneficios del régimen industrial de Tierra del Fuego. “Las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores”, afirmó.

En ese sentido, Perez planteó que las compañías deben absorber parte del impacto económico antes de trasladarlo directamente hacia los trabajadores. “¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad? La primera variable de ajuste deben ser sus márgenes de ganancia y NO el empleo”, remarcó.

Finalmente, el Intendente reclamó un mayor compromiso empresarial con Tierra del Fuego y con las comunidades donde funcionan las plantas industriales. “Tierra del Fuego necesita empresarios que produzcan, inviertan y se comprometan con la comunidad que les permitió expandirse y acumular. Defender nuestra industria también es defender a quienes todos los días trabajan para sostenerla”, concluyó.