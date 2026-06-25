Salud mental: Lapadula propone crear un fondo permanente para reforzar la atención en Tierra del Fuego

Legislador provincial Matías Lapadula

El legislador provincial Matías Lapadula (Provincia Grande) presentó un proyecto de ley para crear un Fondo Provincial de Salud Mental, una herramienta destinada a garantizar recursos permanentes para fortalecer la prevención, asistencia y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental en Tierra del Fuego.

La iniciativa busca asegurar financiamiento específico para ampliar los servicios públicos de salud mental en toda la provincia, incorporando más profesionales, mejorando la infraestructura sanitaria y fortaleciendo programas de acompañamiento comunitario.

“La salud mental no puede seguir dependiendo de respuestas aisladas o de los recursos disponibles en cada momento. Necesitamos una política sostenida, con presupuesto propio, planificación y presencia territorial para garantizar una atención adecuada a quienes la necesitan”, sostuvo Lapadula.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la implementación progresiva de guardias activas de salud mental las 24 horas en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, además de la ampliación de la capacidad de internación y la puesta en marcha de nuevos dispositivos de atención ambulatoria y comunitaria.

La propuesta también prevé el financiamiento de programas de prevención del suicidio, abordaje de consumos problemáticos, rehabilitación psicosocial e inclusión comunitaria, así como la adquisición de equipamiento y la ejecución de obras en hospitales, centros de salud y espacios municipales.

“La demanda de atención vinculada a la salud mental viene creciendo y el sistema público necesita mayor capacidad de respuesta. Esto significa contar con profesionales, guardias, camas, dispositivos comunitarios y programas preventivos que puedan llegar antes de que las situaciones se agraven”, afirmó el legislador.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que el fondo estará integrado por partidas del presupuesto provincial y por aportes provenientes de actividades relacionadas con el tabaco, el alcohol, los juegos de azar y las apuestas presenciales y online. La iniciativa contempla una excepción para la producción local y artesanal de bebidas alcohólicas durante los primeros cinco años. “Proponemos que parte de los recursos generados por actividades asociadas a consumos problemáticos vuelva a la comunidad en prevención, tratamiento y acompañamiento. Es una responsabilidad frente a las consecuencias que pueden producir”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la propuesta está vinculado al crecimiento de la ludopatía digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Lapadula advirtió sobre la facilidad de acceso a las plataformas de apuestas a través de teléfonos celulares y redes digitales. “El Mundial debe ser una celebración deportiva y no una puerta de entrada a las apuestas”, expresó.

Además, sostuvo que el avance de esta problemática exige respuestas sostenidas desde el Estado. “Frente a una situación que crece y está al alcance de los chicos durante las 24 horas, necesitamos prevención, concientización y políticas públicas permanentes que garanticen servicios preparados para intervenir”, señaló.

El proyecto también incorpora a los municipios que cuenten con servicios públicos de salud mental, permitiéndoles acceder a recursos del fondo y participar en la planificación y seguimiento de las políticas provinciales. “La salud mental debe ser una prioridad real y no solamente una expresión de voluntad. Este proyecto busca transformar esa prioridad en recursos, servicios y respuestas concretas para los fueguinos”, concluyó Lapadula.