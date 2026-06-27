Cae otro hombre fuerte de Milei: renunció Manuel Adorni, cercado por causas judiciales y el desgaste político

Manuel Adorni, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno de Javier Milei y durante meses el principal escudero político del Presidente, presentó este sábado su renuncia a la Jefatura de Gabinete. Lo hizo a través de una carta de dos páginas dirigida al mandatario, en la que agradeció la confianza recibida, denunció una persecución mediática y aseguró que decidió dar un paso al costado para preservar a su familia.

La salida de Adorni representa una de las bajas más importantes desde el inicio de la administración libertaria. Durante meses fue el funcionario que Milei defendió públicamente frente a cada cuestionamiento, incluso cuando comenzaron a acumularse investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y otras denuncias vinculadas a su patrimonio y manejo de fondos públicos, causas que el ahora exjefe de Gabinete rechaza.

Su renuncia llega además en un contexto de creciente desgaste político. En las últimas semanas había quedado cada vez más aislado, incluso dentro de sectores del propio oficialismo, mientras la oposición impulsaba pedidos para interpelarlo y una moción de censura en el Congreso.

Con su salida, Adorni se suma a una extensa lista de funcionarios que dejaron el Gobierno de Javier Milei. Varios de ellos abandonaron sus cargos en medio de investigaciones judiciales, denuncias por presuntas irregularidades, conflictos internos o fuertes diferencias políticas, profundizando la crisis de recambios dentro de la administración nacional.

Una carta con críticas, agradecimientos y un fuerte descargo

En la extensa carta dirigida a Javier Milei, Adorni explicó que su decisión responde al desgaste personal provocado por "los interminables ataques mediáticos" que, según afirmó, terminaron afectando a su esposa, sus hijos, familiares y amigos.

"Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", escribió.

El exfuncionario sostuvo además que durante su gestión fue víctima de una campaña basada en "mentiras" y enumeró distintas acusaciones que, según afirmó, nunca pudieron probarse. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", expresó.

En otro de los párrafos más fuertes aseguró que descubrió el límite del hostigamiento."El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío."

También dedicó un mensaje de respaldo político al Presidente, al sostener que sigue considerando a Milei "la única esperanza para la Argentina", aunque admitió que por primera vez desde diciembre de 2023 tomó una decisión distinta a la voluntad presidencial.

Al despedirse, agradeció a Milei, a Karina Milei, a los ministros y a sus equipos de trabajo, aseguró que deja el Gobierno "con la conciencia tranquila" y concluyó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones."

La salida de Adorni marca el final de uno de los funcionarios más influyentes del oficialismo y abre una nueva etapa para un Gobierno que, a más de dos años y medio de gestión, continúa acumulando renuncias, reestructuraciones y crisis internas.