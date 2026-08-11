Docentes de Tierra del Fuego continúan con el paro indefinido y reclaman un salario de $3 millones

El conflicto docente en Tierra del Fuego ingresó en su segunda semana sin una solución y mantiene paralizada gran parte de la actividad educativa de la provincia. El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) cumple este martes nueve días de paro por tiempo indeterminado, una medida que comenzó el 3 de agosto y que impidió el normal inicio del segundo semestre escolar.

Según el sitio infogremiales y replicado por el SUTEF, el gremio sostiene que la medida mantiene un acatamiento superior al 80% en toda la provincia y reclama una recomposición que lleve el salario docente a $3.000.352, cifra que el sindicato plantea como referencia para alcanzar un ingreso acorde con el Salario Mínimo, Vital y Móvil previsto constitucionalmente.

Las protestas se desarrollan simultáneamente en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con distintas actividades de visibilización, asambleas, acampes y permanencias frente a dependencias gubernamentales.

El reclamo salarial no es el único punto del conflicto. SUTEF exige además que se reviertan los descuentos aplicados por los días de paro, reclama un programa de desendeudamiento para las familias docentes y pide avanzar con el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que se encuentra desde hace dos años en la Legislatura provincial.

Durante las negociaciones, el Gobierno provincial presentó una propuesta de incremento que fue rechazada por los docentes al considerarla insuficiente para modificar sustancialmente los salarios.

El secretario general de SUTEF, Horacio Catena, endureció el planteo durante las últimas jornadas y reclamó que otros sectores sindicales y sociales acompañen el conflicto. “Esto no da para más”, sostuvo Catena, quien planteó que “no alcanza con un comunicado, un tuit” y pidió una movilización más amplia frente a la situación económica y laboral que atraviesa Tierra del Fuego.

Por su parte, el Gobierno de Gustavo Melella sostiene que atraviesa un escenario fiscal que limita considerablemente las posibilidades de otorgar aumentos de la magnitud reclamada.

Según los datos expuestos en medio del conflicto, la masa salarial correspondiente al sector docente representa alrededor del 66% de los ingresos provinciales provenientes de la coparticipación, mientras que el Ejecutivo viene advirtiendo sobre una fuerte caída de recursos y un déficit mensual que alcanzaría los $27.000 millones.