Melella habló en medio del paro docente y condicionó nuevas mejoras salariales a los recursos de la Provincia

Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

En medio del conflicto docente que mantiene afectadas las clases en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella se refirió a la discusión salarial y aseguró que el Ejecutivo provincial mantiene abiertas las instancias de diálogo con los gremios estatales.

El mandatario reconoció particularmente las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores de la educación y sostuvo que la recomposición de los salarios continúa siendo una preocupación de su administración. “Sabemos que el salario necesita seguir mejorando y queremos avanzar todo lo que sea posible. Tenemos diálogo permanente con la conducción sindical y ese diálogo va a continuar”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras SUTEF sostiene un paro docente por tiempo indeterminado, iniciado tras el receso invernal y en medio de una negociación salarial que hasta el momento no permitió alcanzar un acuerdo entre las partes.

Melella evitó anticipar una nueva oferta concreta y vinculó cualquier mejora adicional con la evolución de las cuentas públicas. Según explicó, la Provincia enfrenta un escenario condicionado por la caída de los recursos provenientes de la coparticipación y por la menor actividad económica.

En ese contexto, sostuvo que el deterioro económico no se limita al Estado provincial, sino que también alcanza a sectores como la industria, el comercio, el turismo y el empleo privado.

El planteo del Ejecutivo es que deberá continuar negociando una recomposición para los trabajadores estatales, pero manteniendo los compromisos salariales dentro de los recursos disponibles.

El Gobierno destacó que sostiene con fondos propios el incentivo docente

Como parte de la respuesta al reclamo del sector educativo, Melella recordó que Tierra del Fuego decidió afrontar con recursos provinciales el componente correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) después de que el financiamiento nacional fuera eliminado.

Desde el Ejecutivo sostienen que esa decisión significó incorporar a las cuentas provinciales un componente salarial que anteriormente era financiado por Nación.

El Gobierno también destacó las medidas implementadas durante los últimos años vinculadas con regularización de cargos, recuperación de derechos laborales, mejoras salariales e inversiones en infraestructura educativa.

Sin embargo, el conflicto permanece abierto y el punto central continúa siendo la diferencia entre la recomposición reclamada por los docentes y la capacidad económica que asegura tener actualmente la Provincia.