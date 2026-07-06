Alerta amarilla por lluvias en Ushuaia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con especial impacto en la zona centro y sur, donde se encuentra Ushuaia.

Según el organismo, durante este lunes 6 de julio se prevén precipitaciones de intensidad moderada pero persistente, con valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque advirtió que estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más adversas se presentarán durante la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

Además de las lluvias, el SMN anticipó vientos del noroeste de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, disminuyendo a 32 y 41 km/h por la noche. También se esperan ráfagas de hasta 69 km/h, lo que podría generar complicaciones para quienes circulen por rutas y calles de la ciudad.

Ante este escenario, la Secretaría de Protección Civil recomendó a la población extremar las precauciones, evitar transitar por zonas anegadas, conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, recordó que ante cualquier situación de emergencia los vecinos pueden comunicarse con la línea 103 de Protección Civil o al 911.