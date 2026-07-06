Río Grande incorporó tecnología de última generación para su nuevo Centro de Monitoreo Urbano

El Municipio de Río Grande presentó el equipamiento tecnológico que dará funcionamiento al nuevo Centro de Monitoreo Urbano, una herramienta que permitirá fortalecer la prevención, optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación de los servicios públicos en distintos sectores de la ciudad.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Martín Perez, acompañado por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y el socio gerente de AUSTER Ingeniería SRL, Lucas Rufini, quienes dieron a conocer la infraestructura que comenzará a operar las 24 horas.

El nuevo Centro de Monitoreo Urbano administrará en tiempo real la información proveniente de más de 70 puntos estratégicos distribuidos en Río Grande, con el objetivo de agilizar la intervención de Defensa Civil, los equipos de emergencia y el Servicio de Atención Ciudadana 147.

El sistema incorpora estaciones de monitoreo, servidores de procesamiento, almacenamiento de imágenes, un videowall, software de gestión y comunicación, además de toda la infraestructura necesaria para centralizar la operación desde un único espacio.

Durante el acto, el intendente Martín Perez destacó que "la tecnología, por sí sola, no transforma la realidad. Lo que transforma la realidad es un Estado presente, que la incorpora con inteligencia, planificación y con un objetivo claro: brindar mejores respuestas a los vecinos y vecinas".

Además, sostuvo que la incorporación de esta tecnología permitirá verificar en tiempo real las situaciones reportadas por los ciudadanos y coordinar respuestas más rápidas y eficientes para prevenir incidentes y mejorar la prestación de los servicios municipales.

"Río Grande ha decidido seguir invirtiendo en innovación, transformación digital y mejores servicios públicos. Este nuevo servicio forma parte de una visión de ciudad más ordenada, más segura, más eficiente y preparada para los desafíos del futuro", afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, explicó que esta primera etapa permitirá fortalecer la capacidad de prevención mediante el monitoreo permanente de distintos sectores estratégicos y el trabajo articulado entre Defensa Civil, las áreas municipales y las fuerzas de seguridad.

Asimismo, indicó que el Centro de Monitoreo Urbano se integrará al ecosistema digital que ya conforman la Línea 147, el chatbot de WhatsApp y el Portal Ciudadano, con el objetivo de ofrecer respuestas más ágiles y mejorar la atención a los vecinos.

Del lanzamiento también participaron los legisladores Matías Lapadula y Raúl Von Der Thusen, los concejales Jonatan Bogado, Verónica Martínez y Federico Runín, además de representantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y funcionarios del gabinete municipal.