Tierra del Fuego extiende una semana las vacaciones de invierno y las clases terminarán más tarde

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego resolvió extender una semana las vacaciones de invierno en todos los niveles del sistema educativo provincial. De esta manera, el receso escolar se prolongará hasta el 31 de julio inclusive, mientras que el regreso a las aulas quedó reprogramado para comienzos de agosto.

La medida fue oficializada mediante una modificación del calendario escolar y responde a la necesidad de completar las obras de infraestructura que se realizan en distintos establecimientos educativos de la provincia. Además, la cartera educativa señaló que se tuvieron en cuenta las condiciones climáticas propias del invierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias.

Desde el Ministerio aclararon que los días de clases no se perderán, ya que serán recuperados al finalizar el ciclo lectivo mediante una extensión del calendario escolar.

En el Nivel Inicial y Primario, el último día de clases pasará del 11 al 18 de diciembre, mientras que las actividades institucionales y el cierre del ciclo escolar se desarrollarán entre el 18 y el 23 de diciembre.

En el Nivel Secundario, la finalización de las clases se trasladará del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Además, el período de acreditación de materias pendientes, previsto inicialmente entre el 1 y el 17 de diciembre, se realizará finalmente del 9 al 22 de diciembre. Las actividades docentes también concluirán el 23 de diciembre, en lugar del 18 establecido en el cronograma original.

El Ministerio de Educación indicó que la decisión permitirá finalizar las intervenciones edilicias sin afectar la cantidad de días de clases prevista para este año, garantizando mejores condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad en los edificios escolares.