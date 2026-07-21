Inspectores salieron a recorrer las veredas de Ushuaia tras las nevadas

Inspectores de la Municipalidad de Ushuaia salieron a recorrer las calles de la ciudad e inspeccionar las veredas de los frentistas, luego de las nevadas y bajas temperaturas que provocaron congelamiento.

Según se informó, los operativos fueron llevados adelante por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, a través de inspecciones destinadas a comprobar que las veredas se encuentren limpias y en condiciones seguras para la circulación de peatones.

Desde el municipio recordaron que la Ordenanza Municipal Nº 3.567 establece la obligación de limpiar las veredas de viviendas particulares y locales comerciales ubicados dentro del ejido urbano, debiendo realizar las tareas dentro de las 24 horas posteriores a cada nevada.

El subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jesús Olivo, explicó que "esto es parte de un trabajo de control e inspección que llevamos adelante desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a fin de asegurar la circulación segura de vecinos y vecinas por toda la ciudad".

La Municipalidad indicó que los controles continuarán mientras persistan las condiciones climáticas propias del invierno y recordó a los vecinos la importancia de cumplir con la limpieza de las veredas para evitar accidentes y facilitar el tránsito peatonal.