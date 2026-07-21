Ushuaia | Volvió a caer un conocido ladrón con múltiples causas por robos y hurtos

La Policía Provincial volvió a detener a Matías Ezequiel Gómez (27), un hombre que acumula numerosas causas judiciales por robos y hurtos y cuyo nombre aparece reiteradamente en expedientes por delitos contra la propiedad en Ushuaia.

En esta oportunidad, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron luego de que una mujer denunciara el extravío de su billetera con documentación personal y tarjetas bancarias. Poco después, la damnificada detectó consumos que no había realizado en un local nocturno de la ciudad.

Tras una serie de averiguaciones, los uniformados localizaron a Gómez en inmediaciones de Fadul y Gobernador Campos. Durante el procedimiento encontraron en su poder tarjetas de crédito pertenecientes a la denunciante, por lo que fue aprehendido en flagrancia, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

La nueva aprehensión se produjo apenas tres días después de que Gómez fuera detenido por otro hecho delictivo. El pasado 19 de julio, había sido arrestado luego de ser acusado de abrir el baúl de un automóvil estacionado sobre avenida Alem al 1800 y sustraer un compresor de aire portátil, hecho que fue advertido por la propietaria mediante cámaras de seguridad.

Este no fue el único antecedente reciente. En marzo de este año también había sido detenido en el marco de una causa por robo, sumando un nuevo episodio a un historial judicial marcado por reiteradas investigaciones por delitos contra la propiedad.

Gómez acumula numerosas causas por robos y hurtos. Su nueva detención, apenas días después de la anterior, vuelve a exponer el fenómeno de la denominada "puerta giratoria", que permite que personas con reiterados antecedentes judiciales vuelvan a quedar bajo investigación por nuevos delitos en muy poco tiempo.